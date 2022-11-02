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彭博：下午和晚上運動 更能控制血糖

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
新研究顯示下午和晚上運動更能控制血糖。圖為一名男子接受血糖測試。歐新社
新研究顯示下午和晚上運動更能控制血糖。圖為一名男子接受血糖測試。歐新社

彭博資訊報導，發表在醫學期刊糖尿病學（Diabetologia）的一份新研究發現，在中午和午夜之間運動，可降低胰島素阻抗多達四分之一，也就是下午和晚上運動可能比全天分散運動更能控制血糖。

胰島素阻抗是指肌肉、脂肪和肝臟細胞難以對胰島素作出反應，無法順利吸收到血液裡的葡萄糖，結果血糖升高。當身體出現胰島素阻抗，會刺激胰臟分泌更多胰島素以幫助葡萄糖進入細胞，但胰臟可能過勞，導致糖尿病前期或糖尿病。

新研究由荷蘭萊頓大學醫學中心的Jeroen van der Velde博士和他的同事共同進行。他們利用荷蘭肥胖流行病學研究的數據，選擇45歲和65歲、BMI在27或以上的男性和女性，再加上對照組，共6,671人參與，最後針對有完整監測資訊的775人進行分析。

結果發現，花時間進行中度至劇烈運動，可以降低肝臟脂肪含量，也降低胰島素阻抗。

相較於將運動平均分布到全天，在下午或晚上運動，與降低胰島素阻抗相關，降低的幅度分別是18%和25%。至於在早晨運動或全天均勻運動，胰島素阻抗並無顯著差異。

研究人員得出結論表示：「結果顯示，運動的時間與運動改善胰島素敏感性有關。進一步的研究應評估運動時間是否確實對控制第二型糖尿病很重要。」

糖尿病 荷蘭 脂肪 彭博

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