快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影像檢查用顯影劑陷失智風險？ 放射線醫學會發5點聲明：勿因噎廢食

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
放射線醫學會特別發出聲明，該研究無法推論使用顯影劑會導致失智症的因果關係，呼籲國人勿因噎廢食，拒絕醫師建議的影像檢查。圖／取自放射線醫學會網站
放射線醫學會特別發出聲明，該研究無法推論使用顯影劑會導致失智症的因果關係，呼籲國人勿因噎廢食，拒絕醫師建議的影像檢查。圖／取自放射線醫學會網站

昨有媒體報導「全台每年30萬人打顯影劑陷失智風險」一文，引發外界關注，民眾憂心進行影像檢查使用顯影劑（對比劑）恐陷失智危機。放射線醫學會特別發出5點聲明，指該研究是採用健保資料庫回溯性觀察、統計分析，呈現使用顯影劑與失智症相關，但無法推論使用顯影劑會導致失智症的因果關係，並呼籲國人勿因噎廢食，拒絕醫師建議的影像檢查，而放射科醫師會員也會持續為國人健康把關，提供最安全的影像檢查方式及最正確的影像診斷及介入性診療。

放射線醫學會聲明如下：

一、該研究採用健保資料庫回溯性的觀察、統計分析，呈現使用對比劑與失智症相關，但無法推論使用對比劑會導致失智症的因果關係。

二、使用對比劑的病人，本身就可能有多重疾病，其自然的病程亦有可能導致失智。

三、本篇研究論文提到研究的限制，也值得注意。例如: 分析資料中並沒有包含家族史、菸酒使用的情形，而研究個案對比劑的使用，並沒有記錄正確使用的量，無法呈現量多、量寡所造成的影響。 另外，本研究只對有標註失智的健保資料庫的個案 ，但沒有資料可以呈現失智症個人身心健康、疾病長短、神經學相關數據…，因而無從得知疾病分析時病況的輕重。

四、使用對比劑進行影像檢查為現代臨床醫學不可或缺的一部分，許多疾病若缺乏影像檢查將延誤診斷、導致無可彌補的傷害，呼籲國人勿因噎廢食拒絕醫師建議的影像檢查。

五、本會全體專科醫師會員亦會持續為國人健康把關，提供最安全的影像檢查方式及最正確的影像診斷及介入性診療。

失智症 醫師 健保

延伸閱讀

苗栗失智婦騎車迷途60公里 台中清水警協尋2.5小時找到她

顯影劑與失智症相關但「非因果」 醫強調：勿濫用、多喝水

國內首見！顯影劑使用陷失智危機 醫：失智風險高達2倍

民團盼失智個管分流新制暫緩上路 薛瑞元：將進一步討論

相關新聞

睡到胸悶以為是甲狀腺惹禍 直到痛醒才發現心血管抽筋

27歲的游姓女子患有甲狀腺亢進，時常睡覺時感到胸悶心悸，以為是甲狀腺所致，直到近期睡到痛醒才進一步就醫，經檢查診斷竟有「...

繪本作家玉米辰奪大獎發文狠酸 王國材澄清：書印好絕不會要求銷毀

繪本作家玉米辰去年因搶救2000本印好卻遭銷毀的作品《守護大海的人》槓上交通部。繪本今天獲得英國插畫協會舉辦的「2022...

立院通過 要求交通部檢討高雄「MeN Go 卡」納台鐵區間車

立法院交通委員會今天通過臨時提案，要求交通部一個月內邀集相關部會，研議將台鐵區間車納入高雄「MeN Go 卡」整合。

彭博：下午和晚上運動 更能控制血糖

彭博資訊報導，發表在醫學期刊糖尿病學（Diabetologia）的一份新研究發現，在中午和午夜之間運動，可降低胰島素阻抗...

把「紙風車」做起來卻付出代價...李永豐罹憂鬱症告白：老婆生第二胎我只感到疲憊

紙風車劇團創辦人李永豐憂鬱很久了，不只是心裡難受那種憂鬱，纏身數十年的是「憂鬱症」。

影像檢查用顯影劑陷失智風險？ 放射線醫學會發5點聲明：勿因噎廢食

昨有媒體報導「全台每年30萬人打顯影劑陷失智風險」一文，引發外界關注，民眾憂心進行影像檢查使用顯影劑（對比劑）恐陷失智危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。