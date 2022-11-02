影像檢查用顯影劑陷失智風險？ 放射線醫學會發5點聲明：勿因噎廢食

昨有媒體報導「全台每年30萬人打顯影劑陷失智風險」一文，引發外界關注，民眾憂心進行影像檢查使用顯影劑（對比劑）恐陷失智危機。放射線醫學會特別發出5點聲明，指該研究是採用健保資料庫回溯性觀察、統計分析，呈現使用顯影劑與失智症相關，但無法推論使用顯影劑會導致失智症的因果關係，並呼籲國人勿因噎廢食，拒絕醫師建議的影像檢查，而放射科醫師會員也會持續為國人健康把關，提供最安全的影像檢查方式及最正確的影像診斷及介入性診療。

一、該研究採用健保資料庫回溯性的觀察、統計分析，呈現使用對比劑與失智症相關，但無法推論使用對比劑會導致失智症的因果關係。

二、使用對比劑的病人，本身就可能有多重疾病，其自然的病程亦有可能導致失智。

三、本篇研究論文提到研究的限制，也值得注意。例如: 分析資料中並沒有包含家族史、菸酒使用的情形，而研究個案對比劑的使用，並沒有記錄正確使用的量，無法呈現量多、量寡所造成的影響。 另外，本研究只對有標註失智的健保資料庫的個案 ，但沒有資料可以呈現失智症個人身心健康、疾病長短、神經學相關數據…，因而無從得知疾病分析時病況的輕重。

四、使用對比劑進行影像檢查為現代臨床醫學不可或缺的一部分，許多疾病若缺乏影像檢查將延誤診斷、導致無可彌補的傷害，呼籲國人勿因噎廢食拒絕醫師建議的影像檢查。

五、本會全體專科醫師會員亦會持續為國人健康把關，提供最安全的影像檢查方式及最正確的影像診斷及介入性診療。