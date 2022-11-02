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宗博館「回佛20論壇」 跨宗教代表為全球生態危機建言

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
世界宗教博物館國際事務部主任瑪麗．哈比拖開場，介紹靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館國際事務部主任瑪麗．哈比拖開場，介紹靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師。圖／世界宗教博物館提供

「回佛對談」滿20周年，世界宗教博物館發展基金會今年首度邀請佛教、伊斯蘭教、猶太教、基督宗教等亞伯拉罕信仰系統的宗教代表、學者及科學家，共同為轉化生態危機提出心靈建言，盼藉跨宗教合作解決地球生態危機問題，現場互動精彩、氣氛熱絡，都期待能為地球生態貢獻一分心力。

宗博館創辦人心道法師從2002年開始辦理「回佛對談」，希望為世界做一些好的改變，實踐尊重信仰、包容族群、博愛生命。今年回佛20論壇主題是「面對我們的全球生態危機~宗教、靈性和科學的對話」，邀請各宗教代表及學者專家在今天齊聚，共同為轉化生態危機提出心靈建言，同時在美國、台灣兩地連線對談。

「面對現下生態危機，最重要的治本之道是人類的靈性覺醒！」心道法師表示，從佛教角度而言，整個生態就是一個生命共同體，「靈性就是生態，生態就是靈性」，我們彼此是夥伴關係，相依共存，對於一切萬物必須灌溉靈性的大愛，要真誠的懺悔與覺醒，才能有救贖的機會。

信仰共同體創始人、在SMU帕金斯神學院任教的喬治．梅森（George Mason）牧師，展示教徒孩子畫的「高山」與「流水」兩幅畫，強調「聖經」是智慧之書，也是人類生活的指南與規範；地球是母親，面對氣候變遷、全球暖化議題時，宗教必須與科學合作。

猶太教拉比、信仰共同體公關總監南希．卡斯騰（Nancy Kasten），以伊甸園亞當和夏娃、諾亞方舟的故事，點出上帝創造人類，是為修補和治癒地球上的夥伴，而不是宇宙主宰，只享受上帝創造的果實，並舉角豆樹的成長為例，前人種樹，我們現在才能享受到甜美的果實。

SMU亨特工程與人文研究所執行董事、也是相容經濟聯盟（Inclusive Economy Consortium）聯合創始人伊娃．薩基（Eva Szalkai Csaky）博士，從社會科學家觀點，提出氣候智慧型農業是解決糧食危機的良方，目前有知識、工具、方法、資訊，而宗教有機會扮演重要角色。

原受邀的SMU伊斯蘭教駐校教長拉勒．塞特（Bilal Sert）博士因確診缺席，主持人代為發表。藉「可蘭經」經文，了解人類在追求經濟增長和消費時，造成地球腐敗；在面臨氣候變化、環境退化和喪失生物多樣性等挑戰，呼籲以智慧、慈悲、愛心等態度，及先知穆罕默德為榜樣。

回佛20論壇，心道法師在台灣與美國現場大合照。圖／世界宗教博物館提供
回佛20論壇，心道法師在台灣與美國現場大合照。圖／世界宗教博物館提供
回佛20論壇在美國德州達拉斯南方衛理會大學帕金斯神學院大禮堂舉辦。圖／世界宗教博物館提供
回佛20論壇在美國德州達拉斯南方衛理會大學帕金斯神學院大禮堂舉辦。圖／世界宗教博物館提供
綜合座談時段，互動熱絡。圖／世界宗教博物館提供
綜合座談時段，互動熱絡。圖／世界宗教博物館提供
心道法師在台灣以連線，參加回佛20論壇。圖／世界宗教博物館提供
心道法師在台灣以連線，參加回佛20論壇。圖／世界宗教博物館提供

信仰 法師 猶太

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