達文西機械手臂手術即時救援 嘉義長庚精準阻斷腸癌擴散

40歲林姓女子連續2至3個月有血便，體重莫名減輕，到嘉義長庚副院長、直腸肛門外科黃文詩醫師門診就醫，檢查診斷直腸癌，發現肝臟轉移擴散，陷入愁雲慘霧，與醫師溝通討論後，先安排化療，醫療團隊再以最新第四代達文西機械手臂手術，切除癌細胞與移轉腫瘤，恢復健康。

林女上午到嘉義長庚，獻花感恩院長楊仁宗、主治醫師黃文詩副院長及醫療團隊，她說，手術後復原很快，生活工作正常，手術前醫療團隊細心說明溝通，讓她很安心。楊仁宗形容，醫療科技進步，達文西手術有如快捷安全交通工具高鐵。

黃文詩說，大腸直腸癌發生原因與飲食、生活習慣有很大關係，飲食攝取過多紅肉，缺乏運動，是大腸癌發生主因。國民健康署公布癌症登錄資料顯示，2019年大腸癌發生人數約為1萬7302人，平均每天47人罹患大腸癌，位居十大癌症發生率第1名。

嘉義長庚2018年4月設置第四代達文西機械手臂至今，應用在泌尿外科、耳鼻喉科、大腸直腸外科、一般外科、婦產科、心臟胸腔外科，累積超過800例手術經驗，具豐富經驗達文西手術團隊，搭配新穎達文西機械手術設備，相較傳統開腹及內視鏡手術，達到更精準手術施作，縮短術後恢復時間。

黃文詩表示，以往達文西手術，醫師跟手術團隊要到國外受訓，才能安全有效操作設備，這2年因疫情影響，長庚體系在林口成立「長庚機器人手術訓練中心」，人員不用遠赴國外，直接在中心受訓測驗，取得通過證明，在新冠肺炎影響下是重大進展。