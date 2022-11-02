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達文西機械手臂手術即時救援 嘉義長庚精準阻斷腸癌擴散

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
40歲林姓女子（中）罹患直腸癌，先化療，嘉義長庚醫療團隊再以最新第四代達文西機械手臂手術，切除癌細胞與移轉腫瘤，恢復健康，獻花感恩院長楊仁宗(左)、主治醫師黃文詩副院長(右)。記者魯永明／攝影
40歲林姓女子（中）罹患直腸癌，先化療，嘉義長庚醫療團隊再以最新第四代達文西機械手臂手術，切除癌細胞與移轉腫瘤，恢復健康，獻花感恩院長楊仁宗(左)、主治醫師黃文詩副院長(右)。記者魯永明／攝影

40歲林姓女子連續2至3個月有血便，體重莫名減輕，到嘉義長庚副院長、直腸肛門外科黃文詩醫師門診就醫，檢查診斷直腸癌，發現肝臟轉移擴散，陷入愁雲慘霧，與醫師溝通討論後，先安排化療，醫療團隊再以最新第四代達文西機械手臂手術，切除癌細胞與移轉腫瘤，恢復健康。

林女上午到嘉義長庚，獻花感恩院長楊仁宗、主治醫師黃文詩副院長及醫療團隊，她說，手術後復原很快，生活工作正常，手術前醫療團隊細心說明溝通，讓她很安心。楊仁宗形容，醫療科技進步，達文西手術有如快捷安全交通工具高鐵。

黃文詩說，大腸直腸癌發生原因與飲食、生活習慣有很大關係，飲食攝取過多紅肉，缺乏運動，是大腸癌發生主因。國民健康署公布癌症登錄資料顯示，2019年大腸癌發生人數約為1萬7302人，平均每天47人罹患大腸癌，位居十大癌症發生率第1名。

嘉義長庚2018年4月設置第四代達文西機械手臂至今，應用在泌尿外科、耳鼻喉科、大腸直腸外科、一般外科、婦產科、心臟胸腔外科，累積超過800例手術經驗，具豐富經驗達文西手術團隊，搭配新穎達文西機械手術設備，相較傳統開腹及內視鏡手術，達到更精準手術施作，縮短術後恢復時間。

黃文詩表示，以往達文西手術，醫師跟手術團隊要到國外受訓，才能安全有效操作設備，這2年因疫情影響，長庚體系在林口成立「長庚機器人手術訓練中心」，人員不用遠赴國外，直接在中心受訓測驗，取得通過證明，在新冠肺炎影響下是重大進展。

黃文詩說，如果能夠及早發現治療，切除腺瘤瘜肉癌化部分，早期大腸癌存活率相當高，呼籲民眾透過多運動、多蔬果、少紅肉，搭配國民健康署提供50至74歲民眾，每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，除可預防大腸癌，並可即時治療，阻斷癌症發生與進展。如果發現有大便出血、大便為黑、經常性腹瀉或便秘、體重突然減輕等狀況，應盡速到醫療機構就醫，由專科醫師安排檢查，確保身體健康。

嘉義長庚2018年4月設置第四代達文西機械手臂至今，應用在泌尿外科、耳鼻喉科、大腸直腸外科、一般外科、婦產科、心臟胸腔外科，累積超過800例手術經驗。記者魯永明／翻攝
嘉義長庚2018年4月設置第四代達文西機械手臂至今，應用在泌尿外科、耳鼻喉科、大腸直腸外科、一般外科、婦產科、心臟胸腔外科，累積超過800例手術經驗。記者魯永明／翻攝
40歲林姓女子（右四）罹患直腸癌，先化療，嘉義長庚醫療團隊再以最新第四代達文西機械手臂手術，切除癌細胞與移轉腫瘤，恢復健康，獻花感恩醫療團隊。記者魯永明／攝影
40歲林姓女子（右四）罹患直腸癌，先化療，嘉義長庚醫療團隊再以最新第四代達文西機械手臂手術，切除癌細胞與移轉腫瘤，恢復健康，獻花感恩醫療團隊。記者魯永明／攝影

手術 達文西 團隊 嘉義

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