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台北勞動影展開跑 30部國內外影片明起開放報名索票

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北勞工影展於11月24日至30日及12月5日至7日，在光點華山電影館盛大獻映，30部國內外影片免費開放觀影。圖／北市勞動局提供
台北勞工影展於11月24日至30日及12月5日至7日，在光點華山電影館盛大獻映，30部國內外影片免費開放觀影。圖／北市勞動局提供

北市勞動局今天宣布「2022勞動影像嘉年華－台北勞工影展」開跑，除揭曉第16屆勞動金像獎入圍影片，並宣布勞工影展於11月24日至30日及12月5日至7日，在光點華山電影館盛大獻映，30部國內外影片免費開放觀影。

勞動局長高寶華表示，這次是邁入第7屆的勞工影展，也是國內唯一鎖定勞動主題、連續且不中斷由政府主辦的「勞動金像獎影片徵選競賽」，是少數以勞工為主題的單一主題式影展。

本屆影展集結了來自西班牙、法、日本、美國、芬蘭、韓國、荷蘭、希臘、及台灣等地的30部影片，焦點為「疫情下的勞動議題及職業百態」，包含「疫起勞動」、「勞動群像」及「勞動金像獎」3大主題，多面向的影片讓人一飽眼福。

 策展顧問台北電影獎百萬首獎「神人之家」監製陳璽文（Stefano）及影視業界人稱「周師傅」的金獎音效師周震，也連袂力挺推薦，邀請大家在疫情解封迎向正常生活後，走出客廳到戲院欣賞影片，享受銀幕上、戲院內的影展盛宴。

本屆影展精選片單，包括新銳導演王君弘的首部劇情長片「幻日手記」、坎城影展導演雙週單元開幕片「失業風暴」，以及與疫情時事相關的「宅在瘟疫蔓延時」、「疫情來襲：我們的故事」等，另外還有紀錄片導演王申的「石史詩」及李永超的「二〇二〇年的一場雨」等。

影片包括職場安全、職場霸凌、職人百態、性別議題、勞資爭議、國際移工、職場適應等各類議題影片，還有多場映後座談，讓觀眾及創作者有面對面對話及激發辯論的機會，藉由不同作品的激盪感動，探討後疫情時代勞動市場的狀況及如何因應未來的轉變。

勞動局表示，其中「勞動金像獎」單元，將搶先放映由多部參賽作品中脫穎而出的7部入圍作品，分別是「司機On the Road公車」、「有時Mama 有時Mimi」、「台灣紳士」、「阿母ㄟ柑仔店與它的關係企業」、「臨演人生」、「阿義」及「海與岸」，首獎35萬元獎落誰家，將於111年11月27日的頒獎典禮揭曉。

 勞動局表示，勞工影展自11月3日起，開放於KKTIX線上索票，席位有限，索完為止，片單及索票詳情，可至活動網站查詢，影展期間還有多場映後座談，民眾可與導演或專家學者互動交流，還有機會獲得集點小禮物。

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