「2022台北國際旅展」將開幕 農委會推700條遊程及百項伴手禮

「2022台北國際旅展」將於11月4日至11月7日在台北南港展覽館舉辦，農委會設置農遊超市館、農遊伴手館、國家森林館及優遊農村館，推出食農好玩券、採果通用券、享玩券等農遊超市商品及農遊伴手消費滿額贈並加碼送農粉幣等優惠，精選森林生態與特色農村體驗行程，集結超過700條遊程及百項伴手或農村好物。

農遊超市館推出適用55家農場的「食農好玩券」，還有63家農場或果園「採果通用券」、萬元無限期餘額型「享玩券」、農村廚房尋味之旅、田園美食及農場住宿等商品，再搭配全館消費滿千折百無上限、加碼消費滿額500元送農粉幣及滿額送獨家聯名保溫瓶等優惠。

農遊美食伴手館推出單筆消費滿額500元即贈送農粉幣1張（面額50元）、滿1000元送農粉幣2張（以此類推），還可參加摸彩機抽獎活動，獎項有價值2500元農場住宿券、農遊伴手、採果體驗券等獎品，另有拍照打卡享好禮等多重回饋。

林務局國家森林館結合台灣高鐵及旅行社等策略聯盟業者，推出39條優惠行程，包括夜探大雪山2日遊、阿里山曙光2日遊、阿里山林鐵旅程、太平山山毛櫸步道之旅、林田山林業文化園區3日遊、觀霧1日遊等。

優遊農村館精選適合冬旅、春遊的33條當季特色農村體驗遊程，在旅展期間推出10%以上的優惠折扣或滿額贈禮，現場還有33款農村好物限時促銷，遊程包括宜蘭冬山茶園、台中外埔4大酒莊、彰投雲嘉精品咖啡莊園之旅、搭乘藍皮解憂號走入漁村、花蓮星級住宿。