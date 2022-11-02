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超仙的熱門打卡運動快跟上！雙北十大空中瑜珈教室推薦 上完課秒變空中精靈

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

好拍又健康的超人氣運動！

空中瑜珈（Aerial yoga）又稱為「反重力瑜珈」，是近年來非常熱門的運動，以布條纏繞身體懸掛在半空中，做出各種優美的瑜珈動作，透過伸展能夠訓練協調性和柔軟度，也可以增強核心穩定性。有益健康又能塑造身型的運動帶起一股風潮，社群網站上也可以看見許多空中瑜珈的打卡照片。

身體被輕盈柔軟的懸掛布帶起，在半空伸展出曼妙的身姿，過程中拍出的照片宛如仙女懸浮空中，鍛練身心靈之餘也能建立自信，讓空中瑜珈成為近期的人氣運動。你是否也被社群上的各種美照吸引，想要踏入空中瑜珈的領域呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出雙北地區網路上討論度最高的十大空中瑜珈教室，想入門的人千萬不能錯過！

image source: 示意圖／Pexels

空瑜教室

NO. 10 F INFINITE 女子微訓練基地

F INFINITE提供了瑜珈、TRX懸吊訓練、空中瑜珈等多種熱門課程，並以Nike Training Club的專業課程為訓練核心，希望能夠透過運動，讓女性從中探索自己的無限可能，將運動融入日常，專注與身體對話。

F INFINITE目前在臺北共有南京復興站、國父紀念館站、中山國中站等三處運動空間，提供「訓練」和「瑜珈」等兩大系列課程，身為女性友善空間，但也歡迎男性朋友一同加入運動，體驗過的人都紛紛留下好評：「設備都很齊全」「每堂課結束後都會有人員清潔掛布，使用上更加安心放心」

FB：F infinite

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image source:FB／F infinite

NO. 9 Waypoint FITNESS

Waypoint FITNESS位於新莊宏匯廣場，為小班制健身房，除了有基礎健身器材外，也開設空中瑜珈課程。館內分為團體教室及重訓區兩個區域，並提供專業教練群以及TRX、瑜珈、壺鈴、拳擊、複合訓練、主題課程、戶外運動等多元化課程。

Waypoint FITNESS的空中瑜珈課程位於寬敞的團體教室內，一整排空瑜掛布正對著大片落地窗，除了在運動時能享受灑落室內的陽光，還能欣賞窗外的河景，讓人在運動時心曠神怡。此外，訓練課程也採取小班制，能夠得到完善的指導，「感受很棒，也會想再上第二次的課」

FB：Waypoint FITNESS

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image source:FB／Waypoint FITNESS

NO. 8 FUN FITNESS 運動旅程

FUN FITNESS 運動旅程提供了各種多樣化課程，諸如TRX、壺鈴、拳擊、瑜珈、Barre等，且場館皆位於捷運站附近，提供了絕佳的場所，讓平常忙碌的上班族也能在下班途中抽空前去運動，用流汗來紓解日常中的壓力。

FUN FITNESS 運動旅程目前有士林及公館兩間場館，提供空中瑜珈（Aerial Yoga）、空中雕塑（Aerial Sculpt）、空中舒緩瑜珈等多樣化的空瑜相關課程，也會根據初學到進階調整課程難易度，讓剛入門者也能循序漸進輕鬆上手，「很好的運動空間及師資」「運動環境很舒服，教練也教得很不錯」

FB：Fun Fitness 運動旅程

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image source:FB／Fun Fitness 運動旅程

NO. 7 Yoga Journey 瑜珈旅程

Yoga Journey 瑜珈旅程為一群瑜珈愛好者創立的會館，希望宣揚瑜珈的益處，讓更多人從事這項運動。場館空間以「舒適度」為首要考量，除此之外也宣揚「有機」、「無毒」、「環保」的理念，希望能提供給瑜珈練習者一個無毒、友善環境的舒適運動空間。

Yoga Journey有忠孝復興館及敦化館2個場館，空中瑜珈分為初學、普級、中級等不同程度，此外也有空中修復瑜珈課程，提供多元的選擇及紮實的課程，「在瑜珈旅程練習一年了，整體感受非常愉悅」「環境很好，老師教學細心，課程很多可以選擇，放鬆壓力的好地方」「老師的教學都很專業，環境也讓人可以好好放鬆，很喜歡」「很喜歡下班後來上課療癒的時光」

FB：Yoga Journey 瑜珈旅程

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image source:FB／Yoga Journey 瑜珈旅程

NO. 6 NoMad 諾瑪瑜珈

諾瑪瑜珈為台灣自創品牌，並同時代理來自紐約的知名教室Om Factory，在台灣深耕多年，目前已是指標性空中瑜珈領導品牌。

NoMad為遊牧民族之意，取其自由不羈的精神，希望透過瑜珈、舞蹈、音樂、冥想等身心靈課程，帶領人們找回自由的靈魂。場館除了有空中、瑜珈及舞蹈課程外，也有音樂、茶飲、香氛精油、生活服飾等，打造出放鬆又自在的空間。

諾瑪瑜珈在大臺北地區共有7間精品型場館，地板瑜珈、空中瑜珈課程除了動作指導外，也非常重視心靈的修行，致力於引導人們在瑜珈運動的過程中回歸心靈和生命的本質，讓學員在享受的氛圍中達到身心平衡平衡暢快，又能找到屬於自己的寧靜歸屬感。網友表示「很舒適又超美的空間」「上起課來很輕鬆又舒服」

FB：諾瑪瑜珈 NoMad Om Factory

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image source:FB／諾瑪瑜珈 NoMad Om Factory

NO. 5 Eros Fitness

Eros Fitness為課程多元的女性友善健身空間，提供了瑜珈、空中瑜珈、Barre、皮拉提斯、ZUMBA、拳擊、肌力訓練等課程，透過專業教練團隊的帶領，讓每個人從中找到最適合自己的運動方式。

Eros Fitness的空中瑜珈課程種類非常多，除了基礎空瑜、進階空瑜外還有雕塑空瑜、空中飛人、仙女空瑜、早安空瑜、晚安空瑜、硬漢空瑜等等，也有不同難易程度，還提供一對一教練課程，讓人能夠得到最完善的指導，「教練超專業，而且設施很完善舒適」「教練用心，課程內容非常喜歡」

FB：Eros Fitness 復興店

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image source:FB／Eros Fitness 復興店

NO. 4 Rinascita Studio.

有「全臺最美瑜珈藝術館」之稱的Rinascita Studio.，是今年（2022）2月才開幕的新瑜珈場館。宛如藝術館一般的空間設計，讓人光看照片就心生嚮往。課程也別具特色，包含了光影空環、光影舞綢、芭蕾瑜珈等等。

Rinascita為拉丁文的「重生」之意，希望徹底放鬆身心靈的空間能讓人有重生的感受。以此為出發點，在環境上的各個細節都精心設計，在這裡進行空中瑜珈感覺宛如置身畫中，能夠體會到身心合一的運動美學，「這裡教室超漂亮」「非常有質感」「每周到Rinascita studio上空瑜都是享受」

FB：Rinascita studio

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image source:FB／Rinascita studio

NO. 3 好時光女生運動樂園

好時光為「女子」時光之意，是一個專屬於女孩的運動社群，目前總共有臺北6處及新北2處場館，提供TRX、BARRE、PIYO、肌力訓練、空中瑜珈、有氧舞蹈、拳擊等多樣化的課程。

好時光的空中瑜珈除了有團體課程外，也有一對一的私人教練課，可以根據不同的需求選擇適合自己的課程。女性友善的健身空間及教練師資，讓這裡成為不少女生學習空中瑜珈的入門首選，運動之餘也容易交到志同到合的空瑜好朋友，「老師的細心指導讓我愛上空瑜了」「喜歡全部都是女生的環境」

FB：好時光女生運動樂園

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image source:FB／好時光女生運動樂園

NO. 2 Core Yoga

Core Yoga致力於打造出家一般的空間，讓所有都會中緊繃的靈魂能夠在這裡透過運動得到解放。除了瑜珈動作指導外，這裡也重視身體內在的能量，希望能經由瑜珈讓大家沉澱心靈、面對內在、找回自我。

塑造身型、療癒心靈之外，這裡的教室也備受許多人喜愛，寬敞的空間加上大面積落地窗，讓人在進行空中瑜珈的過程中更加舒適放鬆，體驗過這邊的課程後，大家也紛紛表示：「空中瑜珈好玩，環境舒適乾淨」「是非常棒的空間，很療癒放鬆」「空間很棒，空中瑜珈體驗課的老師也棒」

FB：CORE YOGA

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image source:FB／CORE YOGA

NO. 1 TRUE Yoga Fitness 全真瑜珈健身

TRUE Yoga為亞洲最大健身、瑜珈事業集團「TRUE」旗下的瑜珈品牌，在2005年開始便進駐臺灣，深耕17年，成為全臺規模最大的瑜珈專業會館，場館空間從遍布臺北、桃園、臺中、嘉義等地，提供各式各樣的瑜珈及健身系列課程。

TRUE Yoga的空中瑜珈課程採小班制教學，能夠得到教練的細心指導，目前空瑜課程只有在天母場館開設，因此名額可以說是一位難求，許多人都紛紛敲碗希望其他館區也增設空瑜課程，上過課的人也表示：「在臺北找不到CP值這麼高的瑜珈會館了」「這裡的瑜珈老師都有一定水準」

FB：True Yoga Fitness 全真瑜珈健身

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image source:FB／True Yoga Fitness 全真瑜珈健身

雙北十大空中瑜珈教室推薦

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年10月26日至2022年10月25日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙北空中瑜珈教室』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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