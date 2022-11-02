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萬聖節搗蛋？IG無預警停權、掉粉災情頻傳 8小時後修復 聲量衝破6千筆

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：網友提供

文／陳羿郿

10月31日晚間，Instagram突傳大當機，眾多用戶無預警遭到停權，申訴也無效，頁面不斷呈現轉圈情況，引發大量討論，母公司Meta也緊急做出回應。

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IG停權、掉粉　全球傳災情　

根據網站DownDetector數據顯示，Instagram（IG）於台灣時間10月31日21：40分後，眾多用戶大量回報帳號無預警遭到停權，甚至有帳號出現粉絲下跌的情形，全球各地都傳出災情，截至台灣時間31日晚間9時45分，已有超過4,000則回報網站故障的紀錄。對此，IG官方在台灣時間晚上10點於推特緊急發出回應，表示正在調查此事，為眾人的不便深表歉意。

事發經過約8個小時後，IG在台灣時間11月1日清晨6點表示，「我們已經解決了這個錯誤」，說明這次事件使世界各地的用戶都遭到影響，包含停權及追蹤數下降的狀況，目前已將問題修正，並再次道歉「對不起！」。

image source：twitter/instagram

「IG停權」聲量一日衝破5千筆

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示「IG停權」聲量趨勢，在10月31日一日瞬間衝高至6,088筆。各大社群網友討論熱烈，「今天是愚人節還是萬聖節，這樣真的不好玩餒IG」、「祖克柏可能沒收到糖果開始搗蛋了」、「小帳被停權然後找不回來真的會哭」、「沒事啦，我也是、歪果人也是…」、「我也是……而且我驗證了之後一直轉圈圈」、「期中考心情崩了」、「我要哭死了，我的帳號裡都是家人跟生活點滴，我爺爺剛去世，回憶都在裡面⋯」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月25日至2022年10月31日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『IG停權』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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