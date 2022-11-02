新北府中雙城 多元文化下的城市生命力

image source：網路溫度計／新北府中雙城



文／許麗玉



新北板橋府中。30度的高溫。熾熱。

在水分快速蒸發，陽光讓人睜不開眼的灼燒感中，有人戴著防毒面罩，有人用布將整張臉緊緊圍裹，只留下一雙眼睛，有人在口罩的遮蓋裡，汗糊了眼......，然而一致的表情是，專注在眼前畫作的揮灑與描繪中；震天響的樂音，串連著舞台上下的熱情，充滿律動感的饒舌節奏，rap著心與心的撞擊；錯落在街道的不同區域中，或雜耍或魔術，或行動雕像......的表演，像是一道又一道的街頭風景，為炙熱的空氣平添上一抹鮮活的流動。

板橋市民廣場。偌大的舞台上，展演著一場又一場名叫青春的故事，在律動肢體與四射活力的相互交錯中，盡情盡興著生命的宴饗，毫無保留的單純笑容說著enjoy，真實演繹與年紀無關，而是心情的青春態度。

image source：網路溫度計／新北府中雙城

繼新北閱讀節、兒童藝術節、五感林園爵士夜宴、詠唱七夕、戀戀雙城、愛情限時批......之後，新北文化局將目光對焦街頭，首屆新北街頭文化節「Just FUN新北」不僅含括了塗鴉、饒舌、街舞及街頭藝人的競賽與表演，讓整個城市充滿了蓬勃的生命力，更直接深入民眾的生活，讓文化與藝術在潛移默化的接觸裡，內化成為每個人的生活表情。

把街頭當做創作的舞台

街頭文化Street Culture的興起，源自於對體制的反叛，跳脫正規管道的限制，年輕世代用自己的方式去發洩不滿情緒，然後慢慢的，街頭文化在大量資訊的撞擊中，變成了一種風潮，潮人型人們用自己的方式表述態度，或許是痞感的不羈、或許是挑戰肢體律動的極致，又或許是各種形式的重組等等，發洩的本質依舊，然而更像是一種熱情的釋放，一種表達，一種享樂，一種存在感，一種，極為另類卻又鮮明非常的自我介紹。

image source：網路溫度計／新北府中雙城

是創作，也是人生

饒舌、街舞、塗鴉、街頭藝人，看似是各自獨立的領域，然而彼此之間卻其實存在著許多微妙的連結，連結之後又衍生出新的可能性，然後無限廣的累加與延續。

做為台灣的塗鴉先驅，已有多年創作資歷的街頭塗鴉藝術家布雷克，國中時候喜歡嘻哈，接著開始跳街舞玩滑板，然後偶然間接觸到塗鴉之後，便不可自拔的愛上並投身其中，「當時最讓我印象深刻的，是Lingking Park用塗鴉做專輯的封面」。

image source：網路溫度計／新北府中雙城

「以前台灣沒有那麼多的資訊，所以我們大多是看國外的作品，然後再自己摸索」，同樣也是啟蒙於嘻哈文化，從最初的喜歡到如今專職創作，在塗鴉界倍受矚目的視覺藝術家DEBE說。

在大太陽底下揮汗如雨的創作，當然是一件辛苦的事，然而相對也有著無窮的快樂，「因為必須在室外，必須要承受一些環境的條件，所以創作時候必須要集中所有的精神，甚至體力，那是一種你整個人全身心完全投入的狀態，那是一種快樂」，DEBE說，「就好像是一種運動，它調動的是你全身的律動」，布雷克接著說，「一路經歷著不同的階段，我覺得對於現階段的我來說，塗鴉有點像修行的感覺，能夠讓我的內在安定，因為已經不再是發洩式的畫法了，當你要完成很高的技術時，你的身體跟你的意識就必須要極度集中，這考驗著你內在的穩定度」。

▲視覺藝術家DEBE（左）與街頭塗鴉藝術家布雷克（右）

image source：網路溫度計／新北府中雙城

「除了修行之外，我覺得塗鴉是跟社會的另外一種連結，我們用創作去跟別人聯繫，同時傳達精神，是一種文化的交流，是很棒的一個媒介」，DEBE說。「透過塗鴉，我一直在挑戰自己的極限，這個過程除了是在挑戰自己之外，也同時可以啟發其他的創作者，在相互的激發中，一起往前走，是很讓人興奮的。」

發生在街頭的故事

陳志政站在街頭，如果不駐足停下，你的眼角餘光只會以為那是一尊雕像，他將全身漆成金色，就只是那麼站在街頭，他腳前的筒子，揭露了他的身份，街頭藝人。

說起來陳志政應該算是台灣最早的一批街頭藝人，國中畢業時，因為偶遇張忘老師，於是開始了他行動雕像的生涯，一晃16年，如今的他，31歲。

image source：網路溫度計／新北府中雙城

很多人問他，不會想要放棄嗎？他總是回答說，街頭表演就像是呼吸一樣，你會想要放棄呼吸嗎？

很多人好奇，不熱嗎？他說，那工地的人熱不熱；很累耶，那工作一天累不累；如果蚊子咬你，讓牠咬啊；如果街頭出現蟑螂老鼠...，那表示這個地方的衛生環境不太好，下次要換個地方......。他覺得自己就跟每個人一樣，跟每個人一樣有著屬於自己的苦樂甘甜，只是他的工作叫街頭藝人。

image source：網路溫度計／新北府中雙城

一天會表演一兩個小時，以前也曾經一天表演八小時，表演時候人家看他，他卻也同時在看人，「觀眾非常有趣，你無法預料他到底會做什麼事情」，十幾年的過程中，遇到過各種各樣的狀況，有人會盯著他說，這是真人嗎？有人會過去摸他、或者捏他；小狗在他身上尿尿過；甚至有人在他面前放下一百塊之後，就開始對他說話，把心中所有的苦悶傾倒在他身上......，「我覺得行動雕像就是一個驚喜箱，你看到他，可是你感受不到他要做什麼，那種感覺就好像你拆禮物時候的期待感，每當我站在街上看到人們期待的表情時，就會覺得，我可以繼續堅持下去」。

image source：網路溫度計／新北府中雙城

一開始的訓練是在公園或學校裡，在感受得到大自然的地方打太極拳，然後練站樁，然後再練其他有關於身體感知能力的一些表演；他學過街舞、現代舞、國術、芭蕾......，也曾經深入接觸瑜珈。「所以很多人就說，難怪你可以這麼定，但我其實只是在發呆，每個人都會發呆，只是忘記了怎麼發呆而已」，高中時候他拿著街頭表演攢下的錢去法國去英國......、大學時候去了德國義大利......，他去國外取經，在國外的時候繼續他的街頭表演，他期望有一天能夠將他多年累積下來的經驗，整合成一個即興的表演模式，讓觀眾可以一同參與；他夢想著有朝一日，能夠告訴世界上更多的人，台灣有優秀的街頭藝人存在，當他們問說，Where are you from時，他可以大聲的回答，Taiwan......。他這樣的期許自己，也在夢想的路上堅定的往前走。

image source：網路溫度計／新北府中雙城

街頭文化帶動城市生命力

歡樂的氣息，同時迴盪在表演者與觀者之間，那是一種心中有夢，並且認真築夢的純粹。他們說，創作就是生活啊，一定會遇到困難，就像生活不會始終一帆風順、因為跳舞讓我找到了自己，讓我對自己充滿自信、能夠和一群志同道合的朋友一起做我們都喜歡的事，很棒，Just Fun......。

在街頭的他們，有些人剛踏上夢想的旅程，有些人已經堅持了許久仍舊繼續堅持，他們沒有框限的天馬行空，或許不夠現實，不夠成熟，然而卻極可能成為未來新文化、新藝術，甚至新美學的起點。

在街頭的他們，用自身展演著一個又一個不同的生命，多元文化齊頭並進，創造蓬勃的城市生命力。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！