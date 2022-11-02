患者急性心肌梗塞 台南麻豆新樓醫院「血管內超音波」建功

有心血管宿疾的40多歲陳男，日前運動完突然胸悶合併下巴酸痛及頭暈症狀，緊急來麻豆新樓醫院求診，心電圖呈現急性心肌梗塞，由醫師輔助血管內超音波順利清除血栓及重新裝設支架，陳男目前已出院持續追蹤中。

據知，有抽菸習慣的陳男約4年前發現有上述心血管症狀，曾到台南其他醫院求診，當時診斷為急性心肌梗塞，接受緊急心導管治療置放自費塗藥支架，上月運動後身體不適，立即前往麻豆新樓求診，醫師發現之前裝設的支架再度栓塞。

因再度栓塞案例不多見，醫師設法找出原因，利用新購置的血管內超音波，發現患者血管大小約4毫米，但當初放置支架僅3毫米，是原血管支架太小，造成支架再度栓塞，而血管支架近端懸空在血管內，血液流經懸空支架時產生血栓導致急性心肌梗塞。

經醫師團隊除清除血管內血栓，根據血管內超音波選擇適當大小支架置放後，血管內超音波確定支架完整張開，陳男術後第4天出院，持續追蹤中。

院方說，血管內超音波與傳統心導管影像不同之處，能更清楚看見血管內影像，解析度比傳統心導管高出10倍以上，除可分辨血管內動脈硬化斑塊分布、病灶厚度、鈣化嚴重程度。

另外，在心導管介入性治療中，也可用來評估血管大小，讓取栓手術以及支架手術更加精確，降低放置心臟支架後心肌梗塞復發機率，同時執行複雜血管心導管手術時，血管內超音波影像可以協助醫師將導絲置放於正確位置，提高手術成功率。

醫院說，為服務北台南心臟病患者，去年底重金購入血管內超音波，希望藉由血管內超音波的影像能嘉惠更多患者。

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