氣象局用GPS監測地表 鄭明典：台灣真的在動

中央氣象局公布地震測報中心使用Gamit繪製的2009至2018年台灣絕對速度場／相對速度場示意圖。鄭明典在臉書表示，台灣真的在動。

「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專說，中央氣象局在全台灣建置超過160個「全球導航衛星系統」測站，結合各單位的建置成果，台灣已有超過450個連續觀測站，進行大地測量，建立台灣大地變形的資料庫。藉由監測大地變形，地球科學家可以監視斷層、火山活動，以及地層下陷或滑動的一舉一動。

「報地震 - 中央氣象局」說，從地表來看，大型地震會造成明顯的地表位移，像是車籠埔斷層的錯動，為台灣地表帶來一道劇烈的、長達105公里的傷痕，斷層上盤的水平位移為1公尺至9公尺不等，而在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。

其實，「報地震 - 中央氣象局」說，除了地震期間，在短短數十秒內出現的「同震滑移」之外，地震前（間震期）、地震後（震後期），我們的斷層也都有「偷偷」地亂動。

中學地科告訴我們，地震是來自受擠壓的板塊，隨著應力不斷累積，在短時間內釋放能量、產生位移的結果。「報地震 - 中央氣象局」說，然而，地殼不只在地震時會動，平時地殼在「累積能量」的過程中，就會在地表出現非常微量的變形，或者是小小的、不起眼的地震。

「報地震 - 中央氣象局」表示，地球科學家就是透過這個原理，長期連續監測台灣地表的一舉一動，希望可以找出大地震發生前的徵兆。雖然目前尚未發展出成熟的地震預測技術，藉由地震前、中、後所蒐集的地表微小變形資料，可以讓地球科學家更了解地殼運動的樣態，或是分析出地震的發生周期、計算地震的災害潛勢，評估台灣各地斷層的活動和地震的機制。