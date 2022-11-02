白天持續降雨 宜花今晚雨勢稍轉大 周五東北季風再增強

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，奈格颱風目前位於廣東南方海面，強度已經明顯減弱，台灣附近南北的氣壓差異變小，東北季風的強度正逐漸減弱，台灣整體的溫度將開始回升。

不過，他說，颱風的中高層雲系仍然繼續通過台灣上空，東南方也有些暖濕空氣北上，因此今天整體的雲量都還是偏多，北部、宜蘭、花蓮仍然有地形降雨，預計白天的降雨還是以長時間、雨勢較小的形式為主，今晚起宜花地區受到偏東風水氣移入影響，雨勢又會再稍稍轉大。

明天東北季風將再進一步減弱，柯聿寧說，台灣附近的風向為偏東到東北風，雖然還是有一些颱風外圍的水氣北上，不過西半部白天的雲量將比今天再減少，白天的溫度回升更明顯。

至於中南部午後有一些熱力與水氣的條件，山區下午到傍晚時段可能有局部的熱對流帶來短暫雨或雷雨，他說，若有計畫到以上區域活動，留意天候變化。

他表示，明晚東北季風再開始增強，預計在東北部區域有偏東風與東北風交會的環境出現，北部、東半部迎風面有較大雨勢發生機會。

柯聿寧說，周五、周六東北季風增強，台灣附近的水氣仍多，除了迎風面北部、東半部容易下雨外，西半部也有降雨的機會，天氣不太穩定。

他表示，預計周日西半部的水氣減少，天氣將好轉，但其餘各地仍受東北季風影響，變化不大。

下周一東北季風減弱，柯聿寧說，再轉為偏東到東北風環境，迎風面的東半部有些短暫雨的狀況，背風面的西半部天氣較穩定，但日夜溫差將變大，外出需留意溫度變化。