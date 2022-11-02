冬季呼吸道感染大爆發 醫師提醒4種人一定要打3種疫苗

隨著新冠肺炎解封，醫界預估今年冬天將會有流感大流行，目前包括呼吸道融合病毒、副流感病毒及肺炎鏈球菌的通報個案數都大幅上升，醫師指出，特別是新冠肺炎合併感染肺炎鏈球菌的患者，30天內死亡率是單獨感染侵襲肺炎鏈球菌疾病的8倍，提醒高風險族群在冬季來臨前要打好新冠、流感及肺鏈菌3種疫苗。

台南安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘表示，高風險族群包括65歲以上長者、慢性疾病患者、吸菸者及新冠肺炎確診後留下長新冠症狀的患者。

隨著封控放鬆，加上這些傳染病已3年沒有流行、很多人都沒有抗體，美國疾病管制中心日前已提出警告，根據去年南半球流感季的情況及各國逐漸解封的防疫政策，今年冬天很可能將會有流感的大流行，其他的多種呼吸道病菌也可能同時流行。

蔡忠纮表示，長者特別要注意的肺炎鏈球菌感染問題，根據權威期刊《刺胳針》研究顯示，英國在2021年解禁後針對染疫者調查發現，新冠肺炎合併感染肺炎鏈球菌的患者，30天內死亡率是單獨感染侵襲肺炎鏈球菌疾病的8倍，可做為國內今年解禁後借鏡。

另外，根據美國《傳染病學》期刊研究，追蹤超過53萬名65歲以上民眾，發現接種過13價結合型疫苗者，一旦確診新冠肺炎，其住院及死亡機率都比未接種者降低3成，因此接種「肺炎鏈球菌疫苗」的確是可以降低新冠肺炎重症風險。

他表示，疾管署的最新建議，新冠與流感疫情可以同時注射在不同部位，其中流感疫苗已開放50歲以上民眾都可以注射公費疫苗；肺炎鏈球菌疫苗部分，目前國內提供71歲以上的民眾公費接種23價多醣體疫苗，但因為保護效期較短，民眾也可以選擇自費接種13價之結合型疫苗。