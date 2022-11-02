北北基宜大雨 吳德榮：慎防劇烈降雨 山區注意坍方落石

東北季風影響，中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，奈格颱風已進入低海洋熱含量海域，垂直風切又大，強度減弱中。中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱奈格在南海轉西北西前進，減弱遠離，與東北季風的共伴效應明顯減弱。

他說，共伴效應雖減弱，今天迎風面大台北及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有劇烈降雨的機率；尤其山區連日大量降雨，土石含水已飽和，應慎防坍方、落石及土石流；中南部天氣好轉。北台灣偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼；沿海地區應注意強陣風。北部19至25度，中部19至31度，南部19至31度，東部19至29度。

吳德榮表示，明天至周六受東北季風影響，台灣附近水氣仍多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢；中南部大多為多雲時晴的天氣、偶有局部短暫雨的機率。