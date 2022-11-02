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國一南向10.1K坍方首上班日大塞 警方疏導國道客運改道
國道1號南下約10k+100處邊坡昨天崩落，封閉國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通，高公局預計11月4日下班前完成匝道搶通。今天是首個上班日，國道南下上午大塞車，汐止和基隆平面車道改道車輛也非常大，警方全力疏導。
高公局表示，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨造入滲裂縫導致崩塌，進而影響該土地下方國道邊坡而導致坍滑，造成國道1號汐止南下出口路面受損，封閉國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通。
因搶修工程影響，導致用路人交通不便，高公局呼籲用路人請事先提前改道。相關交通改道措施，1.基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；2.地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；3.國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。
受到改道影影，今天上午汐止和基隆高速公路附近平面道路擁大量車流，基隆政府交通處表示，因應高公局封閉搶修，影響基隆往台北行駛該路段的國道客運，計有1088(暖暖-松山車站)、1550(基隆-台北)、9026(安樂區-南港轉運站)、1880(基隆-羅東)等路線，
交通處說，國道業者均以維持現有站位的改道動線行駛，但因增加改道繞行時間恐有班次延誤，如有趕時間的旅客，建議改利用其他國道客運路線或臺鐵等前往目的地。
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