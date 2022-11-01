顯影劑與失智症相關但「非因果」 醫強調：勿濫用、多喝水

今有媒體報導台中榮總、中國醫藥大學、國家衛生研究院合作分析10年健保資料，發現相較於未曾使用顯影劑做檢查的146萬人，曾經使用顯影劑做做檢查的146萬人10年內罹患失智症的風險是2.09倍，阿茲海默症風險為1.8倍，血管性失智症風險則是4.66倍。

身為此研究的通訊作者之一，台中榮總內科部部主任、腎臟專科醫師吳明儒強調，這並不能證明顯影劑和失智症之間有因果關係，只是發現有相關性，提醒民眾勿做不必要的檢查，但必要的檢查還是得做，檢查後多喝水，就能加速代謝。

吳明儒表示，顯影劑是臨床上重要的診斷和治療工具，從動脈或靜脈打入人體，能幫助醫師診斷重大疾病如腫瘤，但早年發現使用顯影劑做電腦斷層有急性腎損傷風險。由於大腦和腎臟都是血流豐沛的器官，所以想到要關注失智症的風險，研究團隊成員包括腎臟科、神經內科、公衛專家。

吳明儒說，雖然結果顯示使用顯影劑組的血管性失智症風險提升，符合研究假設，但需注意，這只是「相關性」，不等於「因果關係」。如果要證明顯影劑使用與失智症診斷有因果關係，必須另做研究，有更多證據，才能這麼說。

參與研究的國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，這次研究健保資料庫資料，包括性別、年齡、三高、腦傷、癌症、中風、心血管疾病、慢性呼吸道疾病等可能導致混淆的因素都受到控制，仍在使用顯影劑這組看到失智風險上升的結果。

許志成表示，由於使用健保資料庫，像是吸菸、飲食習慣、運動習慣、有無自費使用其他藥品或補品、使用顯影劑做檢查的原因、累計暴露的劑量，這些因素都可能影響失智症的罹患率，但因無資料，這次無法進一步分析，還有待更多研究去探討。

未參與此研究的台大醫院影像醫學部主任陳世杰表示，顯影劑的應用很廣泛，包括國健署推動肺癌高風險群要做的低劑量電腦斷層(LDCT)，就會用到。這次研究從大數據發現一些共同出現的問題，但誠如研究者所述，資料仍有其限制，因此共同出現的問題之間不見得相關，更不能說是因果。此外，這次研究分析的都是因病就醫者，沒有健康人的對照組，因此在解釋研究結論要格外小心，不能外推到健康人。

陳世杰表示，如果曾經因為顯影劑引起過敏性休克，就不能再次使用，但這種情況已經愈來愈少，因為多年前健保就已經有給付不容易過敏的非離子顯影劑，容易過敏的離子顯影劑已經沒有人在用了。希望民眾不要因為媒體報導產生諱疾忌醫的心理，任何疑慮都可以提出來跟醫師討論、共享決策。

吳明儒提醒，如果根據醫師專業判斷，建議該做的檢查，仍要去做，才不會像新冠疫情期間拖延就醫導致疾病惡化一樣，因小失大。另外要特別呼籲年紀大、血管不好、腦部曾經受傷或中風，這些人本來就是血管性失智症的高風險群，醫師建議有必要，才使用顯影劑做檢查，不能想做就做。檢查後一定要多喝水，醫療人員也可考慮多給些輸液，這都有助加速顯影劑代謝、排出體外。