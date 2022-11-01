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國1汐止交流道邊坡滑落 高公局：4日下班前搶通

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
國道1號南下汐止交流道右方的山壁驚傳崩塌，土石滑落車道，高公局封路搶修。記者胡經周／攝影
國道1號南下汐止交流道右方的山壁驚傳崩塌，土石滑落車道，高公局封路搶修。記者胡經周／攝影

連日豪雨釀災，國道1號南下約10k+100處邊坡今天近午發生土石坍滑意外，造成國1汐止南下出口路面受損、門架傾斜，高公局緊急封閉國1號南下往汐止交流道出口、汐止系統交流道轉國道3號交通，預計周五下班完成匝道搶通，恢復通行。

高公局工務組科長陳添宇說，今天上午約11時21分國道1號南下約10k+100處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨造入滲裂縫導致崩塌，進而影響該土地下方國道邊坡而導致坍滑，造成國道1號汐止南下出口路面受損，高公局已隨即封閉匝道，並派員移除土石、門架，修復路面。

陳添宇指出，封閉匝道將影響國道1號南下往汐止交流道出口，以及汐止系統交流道轉國道3號交通出入，提醒用路人提前改道，從基隆、八堵地區欲往國道3號的車輛，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；國道1號南向往汐止出口的車輛，則可提前於五堵交流道駛出前往汐止。地區車輛也建議多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南。

目前搶修工程持續進行當中，高公局預計於周五（4日）下班前完成匝道搶修，恢復通行。

國道 汐止 豪雨 崩塌

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