台灣真的在動！氣象局圖證「9年動向」 網驚：離對岸越來越遠

位處菲律賓海板塊及歐亞板塊交界處的台灣時常因板塊運動而遭受地震，昨日（31日），中央氣象局表示，為了觀察地層的一舉一動，當局建置了逾160個「全球導航衛星系統」測站，結果顯示，地震前後，台灣斷層都會偷偷的移動，就連氣象局長鄭明典也認同表示「台灣真的在動」。而從示意圖上來看，台灣是往東南方移動，引發網民熱議，甚至有人稱「離對岸（中國大陸）越來越遠」。

「既然手機上的 GPS 可以監測我們每日的移動路線和距離，那麼，同樣的概念和技術，是不是也能監測臺灣的地表，看看它每天移動了多少呢？當然可以！」中央氣象局在Facebook表示，結合各單位的建置成果，全台已有逾450個連續觀測站，進行大地測量，建立台灣大地變形的資料庫。

當局帖出地震測報中心使用Gamit繪製的2009至2018年台灣的絕對速度場及相對速度場示意圖，表示地球科學家可藉由監測大地變形監視斷層、火山活動，以及地層下陷或滑動的一舉一動。從地表來看，大型地震顯著造成的地表位移，如同車籠埔斷層的錯動，為台灣地表帶來一道劇烈的、長達105公里的傷痕，斷層上盤的水平位移為1至9公尺不等，而在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。

而除地震期間在短短數十秒內出現的「同震滑移」外，地震前（間震期）、後（震後期），斷層亦都有「偷偷」地亂動。當局解釋，平時地殼在「累積能量」的過程中，就會在地表出現非常微量的變形，或小小的、不起眼的地震。地球科學家就是透過這個原理，長期連續監測台灣地表的一舉一動，希望可以找出大地震發生前的徵兆。

氣象局進一步表示，儘管目前尚未發展出成熟的地震預測技術，但藉由地震前、中、後所搜集的地表微小變形資料，地球科學家得以更了解地殼運動的樣態或分析地震的發生週期、計算地震的災害潛勢，評估全台各地斷層的活動和地震的機制。

網民看法：

離大陸越來越遠？ 往東移動，台灣海峽變得更寬最好 看！有人把台灣往外推，慢慢地往美國去了！ 會不會台灣移動，改天睡一覺，怎麼在日本旁邊 往西邊移動，中國很開心陸地回歸，不過那是幾億年以後的事情了

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文章授權轉載自《香港01》