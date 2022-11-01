國內首見！顯影劑使用陷失智危機 醫：失智風險高達2倍

國衛院、台中榮總合作的最新研究首度發現，民眾接受電腦斷層造影CT、磁振造影(MRI)使用到的顯影劑與失智症有關。台中榮總內科部主任吳明儒說明，研究團隊發現，曾暴露顯影劑者，10年、15年長期下來，發生失智症的風險多達2倍，其中又以血管性失智症風險最高，高達4.6倍。

台中榮總內科部主任吳明儒說，研究團隊以健保資料庫大數據分析，對比2001年起30歲以上收案10年內用過、沒用過顯影劑發生失智症的情形，初步發現顯影劑暴露與失智症有關，但近一步分析時，因族群數太少，不容易看到。

吳明儒指出，過去腎臟病研究證實顯影劑可能傷害腎臟，尤其短時間重複暴露傷害更大，急性腎損傷是二周內比較容易發生。但失智症發生並非一個月、二個月，是長期風險增加的趨勢，罹失智症可能10年下來不到5%，但以全台灣計算，風險是高的。