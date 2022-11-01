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國內首見！顯影劑使用陷失智危機 醫：失智風險高達2倍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師吳明儒說明，研究團隊發現，顯影劑與失智症有關，建議和醫師多溝通、了解，減少非必要的檢查。圖／台中榮總提供
醫師吳明儒說明，研究團隊發現，顯影劑與失智症有關，建議和醫師多溝通、了解，減少非必要的檢查。圖／台中榮總提供

國衛院、台中榮總合作的最新研究首度發現，民眾接受電腦斷層造影CT、磁振造影(MRI)使用到的顯影劑與失智症有關。台中榮總內科部主任吳明儒說明，研究團隊發現，曾暴露顯影劑者，10年、15年長期下來，發生失智症的風險多達2倍，其中又以血管性失智症風險最高，高達4.6倍。

台中榮總內科部主任吳明儒說，研究團隊以健保資料庫大數據分析，對比2001年起30歲以上收案10年內用過、沒用過顯影劑發生失智症的情形，初步發現顯影劑暴露與失智症有關，但近一步分析時，因族群數太少，不容易看到。

吳明儒指出，過去腎臟病研究證實顯影劑可能傷害腎臟，尤其短時間重複暴露傷害更大，急性腎損傷是二周內比較容易發生。但失智症發生並非一個月、二個月，是長期風險增加的趨勢，罹失智症可能10年下來不到5%，但以全台灣計算，風險是高的。

吳明儒說明，失智症最常見是阿茲海默症與血管性失智症，其中血管性失智症因血管較易受顯影劑影響造成損傷，顯影劑風險高達4.6倍。顯影劑也是危險因子，因此建議減少非必要的檢查，該檢查若使用顯影劑，除了不能大量喝水的病患外，檢查後在6到8小時補充1000到1200CC的水份，減少顯影劑在體內殘留時間；也可以和醫師多溝通、了解有無檢查必要，若有替代方案，就不急著做顯影劑檢查。

醫師吳明儒說明，過去腎臟病研究證實顯影劑可能傷害腎臟，尤其短時間重複暴露傷害更大。圖／台中榮總提供
醫師吳明儒說明，過去腎臟病研究證實顯影劑可能傷害腎臟，尤其短時間重複暴露傷害更大。圖／台中榮總提供
醫師吳明儒說明，過去腎臟病研究證實顯影劑可能傷害腎臟，尤其短時間重複暴露傷害更大。圖／台中榮總提供
醫師吳明儒說明，過去腎臟病研究證實顯影劑可能傷害腎臟，尤其短時間重複暴露傷害更大。圖／台中榮總提供

失智症 台中榮總

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