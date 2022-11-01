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北慈水刀抽脂技術 局部雕塑改善身材曲線

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
腰部垂墜情境照。圖／台北慈濟醫院提供
腰部垂墜情境照。圖／台北慈濟醫院提供

一位30歲林小姐透過節食瘦身卻無法持之以恆，身材忽胖忽瘦，每當復胖後便再勉強節食，造成小腹及腰際皮膚鬆弛垂墜。台北慈濟醫院醫美中心醫師魏林瑰表示，在了解林小姐需求後，以水刀抽脂將林小姐小腹與兩側腰線的脂肪抽出、搭配塑身衣穿著，不必再透過不健康節食瘦身，同時也提升自信心。

魏林瑰說明，人體各部位脂肪厚度，是以身體的基因做先天各部位基礎設計，再隨著後天體脂肪比率變厚或變薄，雖然節食或運動減少了體脂肪比率、讓人瘦下來，但是因為人體腹壁的解剖結構必定含有脂肪層，所以大家常常覺得節食或運動對軀幹脂肪消除的效果不好；再加上隨著年齡增加或者反覆復胖減肥，皮膚鬆弛之後，會更把多餘的皮膚誤會為贅肉，因此抽脂手術成為消除腹部脂肪、緊緻腹部線條的另一種選擇。

魏林瑰指出，雖然抽脂所需的皮膚切口很小，但是接受抽吸的皮下脂肪層面積並不小，所以術前評估需格外慎重，若患有心肺疾病、糖尿病的民眾並不建議接受抽脂，服用類固醇或抗凝血劑的民眾則建議先回原看診科別進行調藥，待穩定後再行手術。為避免脂肪間膜中神經及血管過度遭受破壞，導致脂肪顆粒隨著破損血管流動堆積至肺部微血管網，造成脂肪肺栓塞，1次手術的總抽取量以7000cc為限。

傳統抽脂手術是以強力負壓抽脂管手動刮除脂肪，對脂肪間膜的神經及血管破壞力較強，且抽取出的脂肪顆粒也容易壞死不利脂肪移植；水刀抽脂則是以間歇性扇形噴射將脂肪組織打散，同時以負壓溫和取出微米等級大小的脂肪，相較傳統抽脂的蠻力刮除，水刀利用水的壓力沖刷脂肪組織，大幅降低了對神經及血管的損傷與脂肪肺栓塞的危險。取出的脂肪顆粒經無菌過濾後將空氣與水排出後，直接流入專用集脂桶，既能提升脂肪存活率，也能立即使用於自體脂肪移植。

魏林瑰提醒，抽脂是一種侵入性的手術，脂肪層之下便是肌肉層，若是不慎傷害到肌肉層，會造成額外過多的出血、肌肉內血腫、術後肌肉疼痛無力等問題，也可能會發生腹腔內臟器受傷的情形，因此建議民眾選擇專業整形外科醫師進行評估與手術，以降低術中與術後併發症風險。

台北慈濟醫院醫美中心醫師魏林瑰看診照。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院醫美中心醫師魏林瑰看診照。圖／台北慈濟醫院提供

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