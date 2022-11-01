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健保署力推虛擬健保卡 研議串接線上付費完善醫療金流

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保卡示意圖。記者張議晨／攝影
健保卡示意圖。記者張議晨／攝影

居家醫療、遠距醫療及視訊診療為未來數位醫療趨勢，但如何刷健保卡及收費往往遇到困難，健保署積極推動虛擬健保卡，目前已有30萬人申辦。健保署長李伯璋說，今年將在此3大場域實施虛擬健保卡，同時整合電子處方箋和行動支付，研議串接街口支付、Line Pay等，完善醫療行動化金流。

李伯璋說，健保署於2019年展開虛擬健保卡試辦計畫，先開發虛擬健保卡系統，隔年在不同層級院所試辦，2021年擴大應用場景，包括居家醫療、遠距醫療、視訊診療3種場域。其中，居家醫療為減輕醫事人員攜帶各種設備的不便，遠距醫療則方便在地端和遠距端醫師看診服務，經掃描患者虛擬健保卡就能共同診療，視訊診療為新冠疫情下，讓醫師遠端就能看診。

李伯璋指出，虛擬健保卡是數位醫療的重要工具，也是重要的國家政策，首要目標是增加虛擬健保卡使用人數，如高醫附醫要求院內同仁應辦理虛擬健保卡，而蝦皮購物也納入虛擬健保卡用於購買者身份識別認證的一環。

李伯璋說，目前提供虛擬健保卡服務的醫療院所和居家照護機構共147家，針對使用民眾進行問卷調查發現，近9成民眾滿意虛擬健保卡應用，並期望虛擬健保卡能結合處方箋，可以持虛擬健保卡到藥局領藥，並整合疫苗護照資訊。

李伯璋說，健保署正研議電子處方箋，並規畫出使用流程，當民眾出示健保快易通App的虛擬健保卡進行視訊診療，醫師開立處方箋後，就可直接上傳處方箋資訊給民眾。接著，民眾端的健保快易通App會跳轉至行動支付App頁面，讓民眾直接繳納視訊診療的醫療費用。

繳費完成後，民眾可至藥局，出示實體健保卡和健保快易通App中的電子處方箋來領藥。這時，藥局藥師登入健保雲端查詢系統，來核對處方箋內容與是否有效，調劑後，再於畫面點選確認調劑。

至於，電子支付部分是民眾完成就醫後，健保快易通App自動顯示繳費畫面，這時，醫療院所若有提供行動支付選項，如醫指付，或未來健保署計畫串接的街口支付、Line Pay、阿佩支付，民眾點選其一就能付款。

李伯璋強調，健保署於今年下半年展開在地培力教育訓練，培養院所、社區據點種子人員，教導偏鄉民眾申請和使用虛擬健保卡，自8月以來，健保署已舉辦全國16場訓練，也包括離島地區，期盼民眾可以多申請虛擬健保卡，運用在居家醫療、遠距醫療及視訊診療等數位醫療。

健保卡 李伯璋

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