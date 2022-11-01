快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

取代傳統乳房全切術 「乳癌手術中放射治療」復原迅速

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院去年開始以「乳癌手術中放射治療」取代傳統乳房全切除手術。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院去年開始以「乳癌手術中放射治療」取代傳統乳房全切除手術。圖／中醫大新竹附醫提供

許多人對罹患乳癌有刻板印象，誤以為得全乳切除治療；中國醫藥大學新竹附設醫院表示，目前醫術可改以「乳癌手術中放射治療」取代傳統乳房全切除手術，只要是早期乳癌患者、腫瘤小於3公分且無淋巴轉移以及癌細胞切除乾淨的患者，就適合接受此項療法，迄今已經有19位病患順利完成手術中放射治療，且追蹤一年無復發及顯著副作用。

45歲的江姓病患，去年8月被診斷罹患乳癌第1期，經中醫大新竹附醫乳房外科主任劉良智診斷後，確認江女惡性腫瘤約1.5公分，無淋巴轉移現象，因此建議採取乳癌乳房保留手術搭配手術中放射治療，術後一年定期追蹤無復發與轉移，目前已恢復正常生活。

劉良智說，醫院乳癌手術中放射治療，第1步由醫師切除肉眼可見的乳房病灶，並送病理科檢驗，確認手術切除乾淨且無淋巴結轉移，接著由放射腫瘤科醫師將術中放射治療設備置於腫瘤切除的空腔，並給予局部高劑量8至15分鐘放射治療，清除肉眼看不見的殘留癌細胞，以降低局部復發率；最後再由外科醫生縫合傷口，完成手術。

一般外科古君平醫師說，與過去標準的乳房全切除手術相比較，「乳癌乳房保留手術」指的是手術只切除乳房腫瘤與部份淋巴結再搭配術後20至35次體外放射治療，以維持療效與生活品質。

然而，傳統的體外放射治療除了必須天天舟車勞頓來醫院治療、患者也經常出現皮膚或心肺的局部傷害；乳癌術中放射治療則是在傷口尚未縫合前即進行局部照射，患者除了可以最大程度地保留較美觀的乳房外，術後也不須天天治療。

此外，輻射照射範圍只針對腫瘤切除的空腔周圍，且術中還有鉛板保護心肺等器官，對皮膚和正常組織的傷害也大幅減少，讓患者及早恢復生活品質。

放射腫瘤科主任郭于誠表示，該院去年9月迄今已經有19位乳癌患者順利完成手術中放射治療，經過約一年的追蹤都沒有復發，也沒有顯著副作用，皆恢復正常生活。

郭于誠提醒，並非所有患者都適合接受手術中放射治療，依據該院治療指引，必須符合早期乳癌患者、腫瘤小於3公分，無淋巴轉移以及癌細胞切除乾淨的患者等條件，才適合接受這樣的治療方式。

中國醫藥大學新竹附設醫院去年開始以「乳癌手術中放射治療」取代傳統乳房全切除手術。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院去年開始以「乳癌手術中放射治療」取代傳統乳房全切除手術。圖／中醫大新竹附醫提供
江小姐（左）去年8月診斷罹患乳癌第1期，因早期發現腫瘤尚小，聽取醫師建議採「乳癌手術中放射治療」，目前已康復恢復正常生活。圖／中醫大新竹附醫提供
江小姐（左）去年8月診斷罹患乳癌第1期，因早期發現腫瘤尚小，聽取醫師建議採「乳癌手術中放射治療」，目前已康復恢復正常生活。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫放腫科主任郭于誠（左1）、乳房外科主任劉良智（左2）、一般外科醫師古君平（右1）替江小姐（右2）以「乳癌手術中放射治療」成功治療乳癌。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫放腫科主任郭于誠（左1）、乳房外科主任劉良智（左2）、一般外科醫師古君平（右1）替江小姐（右2）以「乳癌手術中放射治療」成功治療乳癌。圖／中醫大新竹附醫提供

手術 乳癌 腫瘤 癌細胞

延伸閱讀

乳癌年輕化趨勢 雙和醫院呼籲女性民眾定期篩檢

19歲女大生患飛蚊症3天 竟是乳癌轉移腦瘤引起

女星戰勝乳癌有喜了！致謝「一直陪著」對象曝光

我有乳房纖維腺瘤該怎麼辦？有辦法預防乳房纖維腺瘤發生嗎？

相關新聞

顯影劑與失智症相關但「非因果」 醫強調：勿濫用、多喝水

今有媒體報導台中榮總、中國醫藥大學、國家衛生研究院合作分析10年健保資料，發現相較於未曾使用顯影劑做檢查的146萬人，曾...

基隆北海岸、東北部2日防大雨 北台灣這日再變天

氣象局今天表示，明天起東北季風逐漸減弱，各地氣溫略回升，基隆北海岸、東北部防大雨，預估明晚趨緩；4至6日東北季風再增強，...

國1汐止交流道邊坡滑落 高公局：4日下班前搶通

連日豪雨釀災，國道1號南下約10k+100處邊坡今天近午發生土石坍滑意外，造成國1汐止南下出口路面受損、門架傾斜，高公局...

台灣真的在動！氣象局圖證「9年動向」 網驚：離對岸越來越遠

位處菲律賓海板塊及歐亞板塊交界處的台灣時常因板塊運動而遭受地震，昨日（31日），中央氣象局表示，為了觀察地層的一舉一動，當局建置了逾160個「全球導航衛星系統」測站...

11月新制懶人包！居隔鬆綁、3劑令解除、電動自行車上路須掛牌

11月有多項防疫、交通新制實施。包括居家隔離將走入歷史，健身房及團體旅遊3劑令解除，電動自行車須掛牌、投保強制險才能上路...

「寫給滅絕時代」回應永續 台上演員騎車發電

國家兩廳院成為歐盟支持「永續劇場聯盟」的一分子，將推出聯盟共製舞台劇「寫給滅絕時代」，由導演凱蒂．米契爾及法國編舞家傑宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。