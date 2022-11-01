2045年糖尿病盛行率估17％ 39歲以下患者以3.6倍速增加

據台灣糖尿病年鑑資料顯示，2019年台灣第二型糖尿病發生率約為16萬人，2045年盛行率預估成長至17％，據國健署調查，20歲以上已罹患糖尿病且自知患有糖尿病者占六成六，其餘三成以上完全不曉得是糖尿病患者。多數患者都是等到「三多一減」症狀（多吃、多喝、多尿、體重減輕）出現後才有機會就醫診斷，也導致真正確診時，已經影響到心臟、腎臟等器官，呼籲國人提高警覺及早篩檢。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，國衛院許志成教授透過數學模組推估，在沒有任何天災變數下，2045年國內糖尿病盛行率將達到17％，目前盛行率約為11％。盛行率增加的原因，除了人口老化以外，年輕化是主要趨勢，糖尿病年輕化不只發生在台灣，也是全球的趨勢。

根據第10版全球糖尿病地圖（IDF 10th Altas）的資料推估，台灣19歲以下第二型糖尿病患者，2045年將以近10倍的速度增加，39歲以下的患者會以3.6倍速度上升。王治元表示，糖尿病年輕化的根本原因，醫界尚未有定論，但唯一沒有異議的原因為「肥胖」。台灣曾在2003年針對國小學童做過尿液血糖檢查，發現空腹血糖的檢查，就揪出不少糖尿病患者；1990年代，南台灣也曾做過糖尿病大規模普篩，一般人口的糖尿病盛行率為9.2％。

王治元表示，1990年代當時推估的盛行率為10％，那時候還認為「高估」，如今看來完全沒有高估，還可能被低估。台灣目前的糖尿病盛行率為11％，他認為被低估的可能性依舊很高，主要是糖尿病發生後，症狀並不會太明顯，等到出現「三多一減」的症狀出現再確診，都已經太晚了；加上成人免費健康檢查年齡是畫在40歲以上，也讓年輕糖尿病患者被診斷的時間相對比較晚，且成人健檢，只做空腹血糖，並未做餐後血糖，也讓調查可能失真。

王治元表示，台灣曾跟進香港做年輕糖尿病盛行率的調查，發現40歲以下的民眾每100人就有0.5到0.8人可能罹患糖尿病，等於每200人就有一人，呼籲年輕人別輕忽自己可能是糖尿病一族。

他呼籲，如果有體重過重（特別是外觀有鮪魚肚）、一親等患有糖尿病、健檢總膽固醇偏高、高密度膽固醇偏低、女性有多發性卵巢囊腫、頸部腋下等處有黑色及皮瘤者，35歲之後都應該定期做血糖篩檢，別等到免費成人健康檢查後再篩。

社團法人中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，避免年輕時就增加罹患糖尿病的機率，控制三高、體重是首要的功課，避免喝含糖飲料、高熱量飲食、減少久坐、多運動，遠離肥胖。

王治元表示，只要及早積極控制，都能妥善控制血糖。一位32歲被診斷為糖尿病的患者，當初因體重不尋常減輕積極檢查而確診，後續透過飲食運動等控糖，讓他現在確診一年都穩定控制血糖。他說，民眾必須要養成自我健康意識，如果不察覺自己的身體是否有異狀，即使醫師有任何厲害的對抗疾病的武器，都沒有任何用處。