乳癌年輕化趨勢 雙和醫院呼籲女性民眾定期篩檢

台灣乳癌逐漸年輕化，好發年齡層從45至59歲明顯下移，衛福部雙和醫院一般外科主治醫師廖立民呼籲，過去乳癌常被認為會發生在5、60歲，更年期前後等中高齡女性的身上，但這樣的觀念已經過時，30歲以上女性應每月花時間自我檢查；45歲以上女性則需每兩年定期接受乳房攝影篩檢。

據衛生福利部資料，乳癌是婦女癌症發生率第一位，每36分鐘有1名女性罹患乳癌；另外在去年，有2913名女性死於乳癌，換算每天約8人死於乳癌，是婦女癌症死亡率第二位。不過，乳癌並非絕症，早期乳癌的5年存活率超過94%，若及早發現且保持正確且積極面對的心態，對生活及家庭的衝擊就越小。

廖立民建議，30歲以上的女性至少每個月花一些時間完成乳房自我檢查，45歲以上女性則需要每兩年定期接受乳房攝影篩檢，若有家族史，建議滿40歲就可以安排定期篩檢，來達到及早發現及早治療的目的。

廖立民指出，隨著科技的進步，乳癌的治療與預後效果有明顯提升，然而乳癌治療摻雜著許多生活層面的問題，讓療程複雜化，特別在年輕女性案例上，經常面對生育能力保存，或是擔心對工作能力、外觀與社交生活的影響等問題，不過，透過完整的醫療諮詢與服務，是有很大的機會能戰勝乳癌且盡早回到正常生活的軌道上。

廖立民提到，雙和醫院乳房健康管理中心提供全人的整合醫療服務，像是與生殖醫學門診結合，透過完整的生育諮詢、藥物及人工生殖技術解決生育的問題，也結合整型外科，利用乳房保留手術或整型式手術讓乳房的外型維持，將乳癌對病患活動能力的影響降到最低。