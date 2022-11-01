快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乳癌年輕化趨勢 雙和醫院呼籲女性民眾定期篩檢

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
乳癌是婦女癌症發生率首位，雙和醫院醫師廖立民呼籲女性應定期篩檢關心自己。圖／雙和醫院提供
乳癌是婦女癌症發生率首位，雙和醫院醫師廖立民呼籲女性應定期篩檢關心自己。圖／雙和醫院提供

台灣乳癌逐漸年輕化，好發年齡層從45至59歲明顯下移，衛福部雙和醫院一般外科主治醫師廖立民呼籲，過去乳癌常被認為會發生在5、60歲，更年期前後等中高齡女性的身上，但這樣的觀念已經過時，30歲以上女性應每月花時間自我檢查；45歲以上女性則需每兩年定期接受乳房攝影篩檢。

據衛生福利部資料，乳癌是婦女癌症發生率第一位，每36分鐘有1名女性罹患乳癌；另外在去年，有2913名女性死於乳癌，換算每天約8人死於乳癌，是婦女癌症死亡率第二位。不過，乳癌並非絕症，早期乳癌的5年存活率超過94%，若及早發現且保持正確且積極面對的心態，對生活及家庭的衝擊就越小。

廖立民建議，30歲以上的女性至少每個月花一些時間完成乳房自我檢查，45歲以上女性則需要每兩年定期接受乳房攝影篩檢，若有家族史，建議滿40歲就可以安排定期篩檢，來達到及早發現及早治療的目的。

廖立民指出，隨著科技的進步，乳癌的治療與預後效果有明顯提升，然而乳癌治療摻雜著許多生活層面的問題，讓療程複雜化，特別在年輕女性案例上，經常面對生育能力保存，或是擔心對工作能力、外觀與社交生活的影響等問題，不過，透過完整的醫療諮詢與服務，是有很大的機會能戰勝乳癌且盡早回到正常生活的軌道上。

廖立民提到，雙和醫院乳房健康管理中心提供全人的整合醫療服務，像是與生殖醫學門診結合，透過完整的生育諮詢、藥物及人工生殖技術解決生育的問題，也結合整型外科，利用乳房保留手術或整型式手術讓乳房的外型維持，將乳癌對病患活動能力的影響降到最低。

另外，針對早期乳癌的術中放射線治療（Intraoperative radiotherapy，IORT），是一種手術及放射治療一次完成的新技術，能替病人節下六周的放射治療時間，不僅減少往返醫院的次數，避免舟車勞頓，也大幅降低對生活或工作的影響。

雙和醫院日前於院內舉辦乳癌防治衛講座，提升民眾相關衛教知識。圖／雙和醫院提供
雙和醫院日前於院內舉辦乳癌防治衛講座，提升民眾相關衛教知識。圖／雙和醫院提供
台灣乳癌年輕化趨勢越來越明顯，女性應定期自我檢查。圖／雙和醫院提供
台灣乳癌年輕化趨勢越來越明顯，女性應定期自我檢查。圖／雙和醫院提供

乳癌 手術

延伸閱讀

19歲女大生患飛蚊症3天 竟是乳癌轉移腦瘤引起

女星戰勝乳癌有喜了！致謝「一直陪著」對象曝光

胸部越大的人，罹患乳癌的機會越大？ 醫師破除乳癌常見5個迷思！

前主播張瑞玲51歲癌逝！自我檢查沒發現硬塊就沒事？乳癌5個常見迷思必知

相關新聞

顯影劑與失智症相關但「非因果」 醫強調：勿濫用、多喝水

今有媒體報導台中榮總、中國醫藥大學、國家衛生研究院合作分析10年健保資料，發現相較於未曾使用顯影劑做檢查的146萬人，曾...

基隆北海岸、東北部2日防大雨 北台灣這日再變天

氣象局今天表示，明天起東北季風逐漸減弱，各地氣溫略回升，基隆北海岸、東北部防大雨，預估明晚趨緩；4至6日東北季風再增強，...

國1汐止交流道邊坡滑落 高公局：4日下班前搶通

連日豪雨釀災，國道1號南下約10k+100處邊坡今天近午發生土石坍滑意外，造成國1汐止南下出口路面受損、門架傾斜，高公局...

台灣真的在動！氣象局圖證「9年動向」 網驚：離對岸越來越遠

位處菲律賓海板塊及歐亞板塊交界處的台灣時常因板塊運動而遭受地震，昨日（31日），中央氣象局表示，為了觀察地層的一舉一動，當局建置了逾160個「全球導航衛星系統」測站...

11月新制懶人包！居隔鬆綁、3劑令解除、電動自行車上路須掛牌

11月有多項防疫、交通新制實施。包括居家隔離將走入歷史，健身房及團體旅遊3劑令解除，電動自行車須掛牌、投保強制險才能上路...

「寫給滅絕時代」回應永續 台上演員騎車發電

國家兩廳院成為歐盟支持「永續劇場聯盟」的一分子，將推出聯盟共製舞台劇「寫給滅絕時代」，由導演凱蒂．米契爾及法國編舞家傑宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。