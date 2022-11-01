國內首件微生物殺蟎劑 藥毒所歷時18年研發

神澤氏葉蟎（俗稱紅蜘蛛）與二點葉蟎（俗稱白蜘蛛）是木瓜農最頭痛的害螨，但又不易防治，更缺乏環境友善植物保護資材，農委會農業藥物毒物試驗所經過18年研究，今天發表以「發光光桿菌」防治神澤氏葉蟎與二點葉蟎，是國內首件微生物殺蟎劑。

神澤氏葉蟎與二點葉蟎危害作物種類繁多，蔬菜、果樹、花卉及雜作受害嚴重，且世代短、繁殖迅速，並具強環境適應力的特性，使得葉蟎對化學防治藥劑極易產生抗藥性。

「發光光桿菌」屬於革蘭氏陰性桿菌，為昆蟲病原線蟲「異小桿線蟲」的共生細菌，藥毒所研發團隊在民國94年首度從台南白河篩獲與分離，可在暗室觀察到細菌的菌落具發光現象，類似螢火蟲的發光，由於發出的光並不產生熱量，所以這種光又被稱為「冷光」。

藥毒所表示，該菌在室內藥效測試雖兼具殺蟲（小菜蛾）與抗菌（灰黴病菌）的雙重效果，但市面已有枯草桿菌殺菌劑與蘇力菌殺蟲劑等微生物製劑產品，為突破同質商品競爭劣勢，重新設定防治對象，嘗試解決農友防治較難處理的小型害蟲，如葉蟎、粉蝨類。