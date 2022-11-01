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影／桃機公司成立12週年 發表抗疫紀錄片感謝防疫英雄

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
邊境於10月13日解封，桃園國際機場旅客及航班明顯增加，機場公司發表「乘風高飛 迎向世界」影片，紀錄過去兩年多來國門防疫歷程，向參與這場戰役的防疫英雄及服務大聯盟成員致敬，感謝國門第一線各單位堅守崗位付出與犧牲。圖為解封後管制區內出境及轉機旅客明顯增加。記者黃仲明／攝影
邊境於10月13日解封，桃園國際機場旅客及航班明顯增加，機場公司發表「乘風高飛 迎向世界」影片，紀錄過去兩年多來國門防疫歷程，向參與這場戰役的防疫英雄及服務大聯盟成員致敬，感謝國門第一線各單位堅守崗位付出與犧牲。圖為解封後管制區內出境及轉機旅客明顯增加。記者黃仲明／攝影

桃園機場公司於今天（1日）成立12周年，為紀錄過去兩年多來國門防疫歷程，發表「乘風高飛 迎向世界」影片，也向參與這場戰役的防疫英雄及服務大聯盟成員致敬，感謝國門第一線各單位堅守崗位付出與犧牲。

桃園機場「乘風高飛 迎向世界」影片紀錄從2020年1月23日底至2022年10月13日機場防疫工作各項點滴，包括專案包機返台、入境航班落地採檢、疫苗通關、國際防疫互助、旅客動線分流引導、防疫車隊疏運，航廈與行李高規格清消等艱困任務，以及配合重啟邊境調整檢疫措施的各項準備工作。

機場公司董事長林國顯表示，將近1000天的防疫日子，對桃園機場而言是一段意想不到的歷程，做為家園安全的第一道防線，以2003年SARS疫情應變經驗為基礎，短時間內整合中央與地方超過兩百多個單位，配合中央流行疫情指揮中心執行各項防疫政策，防堵病毒於境外。當看到其他國家封城、醫療能量吃緊、產業停擺之際，台灣社會仍維持正常運作、人民正常生活，國門防疫功不可沒。

林國顯指出，桃園機場積極為復甦做準備，迄今投入238億元經費協助航空公司、商業夥伴等130家相關業者渡過困境，希望機場夥伴維持基本營運，也要求因應運量提升逐步恢復營業規模。

設施整建部分，機場公司把握疫情期間對營運干擾最低的機會，加速推動空、陸側整建工程及軟硬體設施，完成22項、52.1億元的設施整建更新，從旅客報到櫃台更新到候機室整建，從空橋汰換到南北跑道重新刨鋪，桃園機場積極蛻變迎接疫後復甦。

林國顯說，隨著10月13日邊境解封，桃園國際機場恢復正常運作，旅客及航班明顯增加，機場營運已從谷底爬升，逐步恢復往昔熱絡，希望藉由這支影片為服務大聯盟的夥伴們打氣，一起大步前行，迎接疫後復甦的挑戰；也期盼民眾感受到邊境防疫的安心，同時讓國際看見桃園機場展現的韌性與蛻變，再度展翅飛翔迎向世界。

桃園機場 疫情 林國顯 邊境解封

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