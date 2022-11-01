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2022灃食良食脈動講座 用生活味道找尋飲食樂趣

文／ 灃食基金會 提供

2022灃食良食脈動講座，用生活味道找尋飲食樂趣。 圖／灃食基金會 提供
2022灃食良食脈動講座，用生活味道找尋飲食樂趣。 圖／灃食基金會 提供

灃食公益飲食文化教育基金會（以下簡稱灃食教育基金會）舉辦「2022灃食良食脈動講座 創造自己生活的味道」，即將於111年11月12日與11月13日舉辦為期兩天的主題性講座活動，接續灃食Podcast 「夢想食驗室」節目的播出，更希望透過以飲食文化為基礎所打造的良食脈動講座，讓參與的民眾獲得不一樣的飲食知識。

2022灃食良食脈動講座，以飲食文化為基礎，並邀請蔬食Youtube頻道創辦人野菜鹿鹿Veggie Deer、營養科學孫語霙營養師、土地關懷張靜貞教授、動物保護戴宇陞(海豚老師)四大專業主題作為講師。更跨界與相關主題內容Youtube頻道創辦人、營養科學老師等專業講師進行合作，希望透過主題性分享，提供給參與論壇講座的民眾，能夠有更多元面向的內容，提升民眾在生活中實踐飲食文化的行動力！

圖／灃食基金會 提供
圖／灃食基金會 提供

除了擁有多元主題性演講之外，更推出植物調香與72候和菓子兩種味道手作體驗，藉由課程的參與，能夠將貼近生活的「味道」融合進灃食教育基金會所一直推廣的飲食文化概念，透過不同的形式與民眾溝通，讓飲食文化不再只是理論與書本上的知識，更是可以融入生活，並持續推動的。

此次講座除了有相關主題性演講之外，還增加在灃食Podcast 「夢想食驗室」裡的邀請嘉賓：培仁蔬食廚房的創辦人-王培仁老師以及飛雀餐桌創辦人-謝宜澂老師，以「夢想食驗室」Podcast所討論的主題內容，進行更為深入的飲食文化紀錄影片，從日常出發，將飲食文化的精神，運用影片的形式傳達給在場的參與人。

灃食教育基金會希望透過今年度所舉辦的「2022灃食良食脈動講座 創造自己生活的味道」，讓民眾能夠從生活中出其不意的味道開始，體驗一場具有深度且有廣度的講座活動，透過內容的安排，使得參與民眾不再只是知識理論的獲得，更多的是如何實踐於生活當中。

圖／灃食基金會 提供
圖／灃食基金會 提供

「2022灃食良食脈動講座 創造自己生活的味道」已經開始在Accupass可以報名，網站有更多報名資訊或講座主題，詳見報名網站。

11/12場次報名:https://www.accupass.com/event/2210190726565999837320

11/13場次報名:https://www.accupass.com/event/2210190726521333251269

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