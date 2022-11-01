來拿獎勵金！巡護黑熊棲地每年領6萬 拍到影像再加5萬

雪山山脈是台灣黑熊在北台灣主要活動棲息地，東勢林管處啟動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，分別提供「自主通報」和「巡護監測」兩種給付項目，自主通報並配合架設相機，最高可獲5千元、居民加入黑熊棲地巡護行列，每年最高領6萬元巡護監測給付，拍到黑熊照片再發5萬元獎勵金。

東勢林管處提醒，大雪山國家森林遊樂區周邊雪山坑溪、谷關地區等地，近年來常有目擊黑熊的紀錄，針對大安、麻必浩、桃山、雪山坑等社區辦理說明會，並鼓勵居民透過自主巡守，建立友善黑熊社區。

「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」以和平區做為示範區域，分別提供「自主通報」和「巡護監測」兩種給付項目。

民眾如在個人農事場域內發現有黑熊入侵情形，完成通報並經勘查確認是黑熊活動或危害，就符合自主通報給付條件，可領取3千元獎勵金，配合再通報場域架設自動相機監測，加發5千元獎勵金。

另，鼓勵民眾加入黑熊棲地巡護行列，輔導在地居民成立自主巡守隊，在黑熊潛在棲地協助進行環境維護、非法獵具巡查及通報，以及黑熊保育宣導等工作，每年最高可領6萬元巡護監測給付，如在巡守區域拍攝到黑熊活動影像，再加發5萬元獎勵金。

山村居民如有發生誤捕黑熊，只要立即通報可免於究責，協助救援依投入程度不同，還可以獲得2千元至1萬元獎勵金。