花蓮縣府推曙光專機、曙光船 山海美景迎接新年日出

今年只剩下2個月，隨著國境解封，許多人開始規畫跨年元旦行程。花蓮縣政府與旅行業者合作，推出台北飛花蓮曙光專機，搭配兩天一夜的「希望旅程」，在清水斷崖上空迎接曙光，元旦當天還有曙光船，在海上看日出外，還有機會看到難得的鯨豚蹤影。

花蓮縣府觀光處長張志翔表示，花蓮擁有遼闊山海美景，往太平洋一望就是日出，業者推出曙光專機兩天一夜的迎曙光行程，乘客搭乘飛機從台北松山飛往花蓮，大約在上午6點39分時，從2萬呎高空欣賞2023年的第一道曙光，同時俯瞰清水斷崖的絕美風景，今年元旦就吸引約百人報名。

參加的遊客還可獲得迎曙光專機專屬明信片寫下新年新希望，到花蓮港畔的幸福青鳥郵筒投遞，寄給2023年的自己。

花蓮賞鯨業興盛，吸引許多遊客搭船到外海看鯨豚，業者也規畫推出海上迎曙光船班，元旦當天清晨6點從花蓮漁港賞鯨碼頭出海，在一望無際的太平洋上迎接第一道曙光，不但能從海平面欣賞金黃色晨曦，有機會在海豚的陪伴下一起迎接日出，幸運的話還可捕捉到鯨魚的身影。