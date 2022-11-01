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全台唯一秋季限定 阿里山高山森林音樂派對後天售票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋冬除了天氣穩定，也是阿里山最容易看到雲海的季節。圖／嘉義林區管理處提供
秋冬除了天氣穩定，也是阿里山最容易看到雲海的季節。圖／嘉義林區管理處提供

林務局嘉義林區管理處定12月2日，在阿里山國家森林遊樂區辦理系列森林式活動，阿里山黑森林派對除音樂表演，還有與園區商家合作優惠內容，活動後天上午10點在ＫＫＴＩＸ售票，購票參與，當日入場可兌換阿里山意象玻璃杯限定好禮及無酒精飲品。

原9月預定在水山療癒步道，辦理獨特的森林音樂派對，受「軒嵐諾」颱風影響，延期到12月2日舉行，活動邀請以「音樂即是民生」為理念，堅信音樂是民生必需品，致力推廣好音樂與派對的「民生電氣Minelectro Inc.」及「DJ QuestionMark」接力演出，現場還有神秘嘉賓獻唱，歡迎民眾一起在森林裡，伴隨音樂及飲品放鬆心靈，享受唯一的阿里山派對之夜。

嘉義林管處說，阿里山秋冬之際最容易看到雲海，不論日出或夕陽，都有機會欣賞到磅礡壯麗雲海景觀，為讓民眾欣賞雲海，還有更多遊憩回憶，將在海拔2300公尺阿里山水山療癒步道中的水山教室，舉辦「阿里山黑森林派對」。

在樹林圍繞的自然音域環境裡，特別與「民生電氣Minelectro Inc.」團隊合作，由當家「DJ LITRO」以特色曲目與大地互動，還有以創意聞名的「DJ QuestionMark」及第33屆金曲獎入圍最佳新人獎的雷擎接力演出，另有神秘嘉賓蒞臨現場演唱，邀請大家一同體驗全台海拔最高的音樂派對。最新訊息請鎖定阿里山國家森林遊樂區官方臉書粉絲團

林管處邀請民眾除了來阿里山享受山林雲霧繚繞的景色，也可以用不一樣的音樂派對增加。圖／嘉義林區管理處提供
林管處邀請民眾除了來阿里山享受山林雲霧繚繞的景色，也可以用不一樣的音樂派對增加。圖／嘉義林區管理處提供
購票參加活動的民眾，當日入場即可兌換阿里山意象獨創設計限定玻璃杯及無酒精飲品。圖／嘉義林區管理處提供
購票參加活動的民眾，當日入場即可兌換阿里山意象獨創設計限定玻璃杯及無酒精飲品。圖／嘉義林區管理處提供
2022阿里山秋季黑森林派對12月2日，在阿里山國家森林遊樂區水山療癒步道中的水山教室登場。圖／嘉義林區管理處提供
2022阿里山秋季黑森林派對12月2日，在阿里山國家森林遊樂區水山療癒步道中的水山教室登場。圖／嘉義林區管理處提供
秋季黑森林音樂派對由發源自臺南的「民生電氣Minelectro Inc.」團隊策劃及演出。圖／嘉義林區管理處提供
秋季黑森林音樂派對由發源自臺南的「民生電氣Minelectro Inc.」團隊策劃及演出。圖／嘉義林區管理處提供

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