DIY染髮省荷包 醫: 可預覽髮色外, 還有其他隱藏好處!

圖／美吾華提供

髮廊染髮動輒數千元，DIY染髮霜百元價即可還原年輕

想要遮蓋白髮，或更換個新髮色，在萬物皆漲的時代下，到髮廊動輒幾千元的染髮變成要再三考慮，還要花時間預約及等待，真是一大困擾！其實除了髮廊，也可以選擇在家自己染髮。DIY染髮霜只需百元價格，在染髮效果上沒有太大差別，甚至居家DIY的時間還能自由安排，更適合忙碌者。

在家染髮有4大隱藏優點！

相比在髮廊沙龍進行染髮，DIY染髮好處多多，除了省荷包外，自行在家染髮還具有4大優點可以讓你健康又簡單的染出美麗髮色：

一、省錢

現在DIY染髮霜品質進步許多，不只產品內都已將染髮工具全部備妥，甚至相關的染髮物品，如：頭皮隔離液、染後護髮素等，都可自行買到, 並且價格較髮廊便宜許多，可省下不少費用

二、時間彈性

許多職業婦女以及家中有小小孩的媽媽們，照顧完小孩、有空閒的時間通常都已是深夜，髮廊早已結束營業。這時DIY染髮霜便是很好的選擇，可以隨時在家染髮，不受時間限制

三、可先線上試色再決定髮色

現在市售染髮霜還具有「虛擬實境試色」功能，使用手機鏡頭就可將髮色直接套在自己的頭髮上進行預覽，可以任意嘗試哪種髮色最適合自己，自己作主挑選髮色，非常方便。

四、充足時間皮膚測試

皮膚科醫師也指出，在家DIY染髮有更充裕的時間做染劑皮膚過敏測試，可以讓民眾在最安全的情況下，擁有最滿意的髮色，是在家DIY一大隱藏優點！

挑選市售染髮霜遵守5原則，讓你染得安心又漂亮

坊間染髮霜產品琳瑯滿目，怎麼挑選也是門大學問。為了染得美麗又安心，專家建議5項挑選原則：

一、具有衛福部化妝品許可證產品

通過衛福部嚴謹的審查檢驗，代表產品成分及品質是具有一定水準，可以安心使用。

二、含有機認證植萃成分

挑選有機認證植萃成分植物染，花植菁萃溫和配方較為安全，對髮質的損傷也會較小。

三、由大廠牌出品

大廠牌的製造品質較佳，並且有較多的消費者使用無虞，對使用者來說是個可靠的保障。

四、包裝註明可遮蓋白髮

不同的染髮霜具有不同功能，若要遮蓋灰白髮，要挑選有標註「灰白髮適用」的染髮霜才能遮蓋白髮。

五、無染髮臭味

不含阿摩尼亞，染後的秀髮才能無刺鼻染髮味。

皮膚科吳明穎醫師分享在家遮蓋白髮的優點，讓人使用安心。 圖／美吾華提供

網瘋傳DIY植物染，有機植萃成分不傷髮

獲得皮膚科醫師使用推薦的「美吾髮植優護髮染髮霜」，擁有衛福部核發特用化妝品許可證字號，採用有機認證成分與花植菁萃溫和配方，可減少對髮質的傷害。此外，「美吾髮植優」不含阿摩尼亞，使用微膠囊鎖香技術，染後無刺鼻染髮味，只留植萃輕香，染完即可自在的出門。

「美吾髮植優染髮霜」採用溫和有機認證成分，可減少對髮質的傷害。 圖／美吾華提供

搭配補色刷，年輕髮色不間斷

染過頭髮的人，一定都有過「布丁頭」困擾，明明才短短幾公分，補染花時又花錢，但是放著不管又相當礙眼。日前入圍英國Global Beauty and Wellness Awards全球美妝與保健大獎的「植優補色刷」，只要簡單一刷白髮瞬間消失，免沖洗、免等待，而且使用零技巧，一個人單手就能操作，輕鬆愜意解決白髮。吳明穎指出，補色刷是以物理方式遮蓋白髮，過敏機率相對較低。難怪獲得國外評審肯定，相信有白髮困擾者使用更可安全解決惱人問題。

植優補色刷不殘留於髮芯及頭皮，孕婦也能安心使用。 圖／美吾華提供

美吾髮植優染髮霜

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