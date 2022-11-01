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移民署自動查驗通關系統升級 註冊通關二合一
新冠疫情爆發2年多來，國門終於在上月13日解封。移民署自動查驗通關系統，也同步推出註冊、通關二合一升級服務，大幅簡化註冊程序。
移民署表示，以往使用自動通關時，須事先至人工櫃檯辦理註冊，自今年11月1日起，年滿12歲的國人及持外僑居留證之外來人口，如果還未註冊自動通關，入出國時可直接在閘道內註冊，註冊後即可直接通關，且終身均可使用。
移民署自11年前，建置第一代自動查驗通關系統以來，已有763萬名國人完成註冊，累計總通關人數即將突破1億人次，前年起更陸續於全國各機場、港口建置41座新式第三代自動查驗通關系統，新系統提升辨識比對功能及增加晶片護照檢核安全性。
另外再增加二合一註冊通關服務，讓尚未註冊者首次使用自動通關時，只須至閘道出示晶片護照進行比對，並同意錄存臉部影像或再擷取指紋資料後，即可完成註冊通關。
移民署說，未來將持續秉持「通關新科技、防疫零接觸」原則，陸續汰換第一代自動查驗通關設備，讓旅客通關服務再有感升級。
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