到全聯打公費流感疫苗 每日限量送礦泉水、當季水果

時序進入秋冬，又是流感流行期，公費流感疫苗第二階段今日開打，新增50至64歲無高風險慢性病成人為施打對象，為增加全台社區民眾接種流感疫苗便利性，疾病管制署與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全台全聯部分門市設置疫苗接種站，除了方便民眾就近接種，全聯更加碼提供施打民眾礦泉水1瓶與1份當季水果，鼓勵民眾儘速施打增強保護力。

疾管署署長周志浩指出，今年流感對健康的威脅不亞於COVID-19，政府提供約630萬劑公費疫苗及全台約4,000個接種合約院所，使符合公費流感疫苗資格的民眾儘速接種疫苗。