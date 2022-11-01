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到全聯打公費流感疫苗 每日限量送礦泉水、當季水果
時序進入秋冬，又是流感流行期，公費流感疫苗第二階段今日開打，新增50至64歲無高風險慢性病成人為施打對象，為增加全台社區民眾接種流感疫苗便利性，疾病管制署與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全台全聯部分門市設置疫苗接種站，除了方便民眾就近接種，全聯更加碼提供施打民眾礦泉水1瓶與1份當季水果，鼓勵民眾儘速施打增強保護力。
疾管署署長周志浩指出，今年流感對健康的威脅不亞於COVID-19，政府提供約630萬劑公費疫苗及全台約4,000個接種合約院所，使符合公費流感疫苗資格的民眾儘速接種疫苗。
全聯總經理蔡篤昌則表示，透過全聯的通路力量，除增加設立接種站約80間門市外，更提供前100名接種民眾能獲得礦泉水1瓶與1份當季水果，讓民眾打完疫苗立即補充體力，同時透過全聯多元通路，協助公費流感疫苗宣導。
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