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19歲女大生患飛蚊症3天 竟是乳癌轉移腦瘤引起

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，民眾如發現眼前飛蚊數目增加或形狀變大，一定要找眼科醫師幫忙。記者王昭月／攝影
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，民眾如發現眼前飛蚊數目增加或形狀變大，一定要找眼科醫師幫忙。記者王昭月／攝影

高雄一名19歲林姓女大學生眼前出現飛蚊黑影持續達3天，直覺不對勁，看眼科發現是腦部長腫瘤，再進一步追蹤竟是乳癌轉移到腦部造成，事後她積極做放療及化療，可惜半年後仍過世，醫師指一般飛蚊症都是眼睛退化或過度使用3C產品導致，但極少數可能是癌症引起。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，林姓女大生去年來他門診，指三天來都好像有蚊子在眼前飛來飛去，經散瞳檢查，結果發現女大生是早期視神經水腫，視神經盤不是正常的圓形，而呈鋸齒狀，進一步安排電腦斷層，發現她腦部右後方有腫瘤，轉外科診治，更發現是晚期乳癌，癌細胞轉移到腦部，女大生積極抗癌，可惜6個月後仍不治。

女大生的黃姓友人說，林姓女大生家裡沒有乳癌病史，發現連續三天眼前有飛蚊現象時，還以為自己滑手機太兇，結果後來檢查竟是乳癌，女大生轉至高醫後，積極做放射線治療，化療，可惜沒能保下性命。

洪啟庭說，飛蚊症的成多數因為玻璃體退化，或平日過度使用手機等3C產品，像女大生這種因癌症轉移至腦部所造成的飛蚊症案例，並不多見。

洪表示，飛蚊症的成因之一是眼睛玻璃體退化，600度高度近視的族群需特別小心，因為怕是視網膜病變或視網膜剝離的前兆。絕大部分飛蚊症的致病因是玻璃體腔的多種的膠原纖維蛋白損害、細胞雜屑沉積、發炎細胞聚集與玻璃體液化等，造成玻璃體混濁，形成圓、線、蚊子、蒼蠅等形狀。

飛蚊症經治療是可以獲得緩解的，要注意的是合併視網膜有破洞及後續視網膜剝離或黃斑部裂孔，有可能失明，其中高度近視與長期暴露在3C產品藍光下的民眾都是危險族群。

洪啟庭說，飛蚊症患者易因眼前黑影造成視力困擾，最嚴重的是晚間駕駛，約11%是因飛蚊症造成車禍死亡，如發現眼前飛蚊數目增加或形狀變大，一定要找眼科醫師幫忙。另單純的玻璃體退化，現在國內也研發出水果酵素(OTO)療法，藉由鳳梨木瓜酵素及無花果蛋白酶經一定比例合成後，裡面的酶可產生抗氧化作用，並把眼睛內沈積的細胞雜屑水解掉，半年內巷約可清除達75%到80%。

林姓女大生因飛蚊症就醫，檢查後發現腦中有腫瘤（紅圈處）。圖／洪啟庭醫師提供
林姓女大生因飛蚊症就醫，檢查後發現腦中有腫瘤（紅圈處）。圖／洪啟庭醫師提供

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