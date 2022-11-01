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水湧入機房緊急切斷高壓電 蘇花改中仁隧道暫無照明
受東北季風及奈格颱風外圍雲系影響，東部下起豪大雨，昨天深夜蘇花改南口2處機房，發生短時湧水量過大，公路總局第四區養護工程處金岳工務段為避免設備損壞，先將上游高壓電設備切離，導致中仁隧道南、北向部份路段無照明，今天山區雨勢趨緩，搶修團隊正積極恢復隧道照明中。
這兩天東部山區下豪大雨，昨晚金岳工務段發現，蘇花改南口2處機房短時湧水量太多，為減少設備進水損壞，先切斷上游高壓電設備，因此設備無法供電。
第四區養護工程處金岳工務段指出，由於暫時無法送電，中仁隧道南下線152.3公里至153.9公里，共1.6公里、北上線153.3公里至153.9公里，共0.6公里路段無照明供應，經協調經濟部水利署第九河川局及南澳工務段調派大型抽水設施協助抽水後，搶修團隊正積極恢復隧道照明中。
另外，昨天蘇花路廊台9線119.4公里處，上邊坡坍方道路阻斷，今天清晨採機動管制，現在已經完成清理恢復雙向通行。
公路總局呼籲，強降雨期間行經隧道降速通行，並請非必要避免行駛山區公路；並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽路況廣播，或手機下載「幸福公路」APP掌握路況。
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