影／流感疫苗第二階段開打 全聯送水果、礦泉水

流感疫苗二階段今天開打，疾管署和全聯合作相挺送好禮，全聯總經理蔡篤昌、疾管署長周志浩、副署長莊人祥、防疫大使徐展元出席記者會，流感疫苗第二階段針對50歲以上無慢性病的成人接種。為了讓民眾更容易接種到疫苗，衛福部疾管署和全聯合作，在79家門市設立接種站，前100名民眾前往接種，就能得到一瓶礦泉水和一公斤的香蕉或水果，全聯南港旗艦店上午開打不到一小時，就超過百人接種。

【中央社／台北1日電】

今天起，50歲以上公費流感疫苗開打，50到64歲民眾流感接種率是各年齡層最低的，為增加接種便利性，約80間全聯門市新增設接種站，前百名接種民眾可獲得一瓶礦泉水與一份香蕉。

疾管署署長周志浩今天上午在記者會中表示，政府提供約630萬劑公費疫苗及全台約4000個接種合約院所，使符合公費流感疫苗資格的民眾儘速接種疫苗。自11月1日起，111年度公費流感疫苗第2階段開打，提醒50歲以上符合資格民眾儘速施打，以利獲得保護力。

根據疾管署歷年統計，在2020年COVID-19疫情第一年，65歲以上長者和機構對象的流感疫苗接種率雖上升到52.6%，但隔年就降到45.8%。50到64歲更明顯，2018年疫情前接種率就只有18%，2020年疫情第一年升高到19.2%，但隔年接種率就驟減至13.4%，為近5年新低。

為方便社區民眾就近接種，提升施打意願，全聯提供約80間門市據點，讓各地衛生局可設置接種站，全聯總經理蔡篤昌表示，今年透過全聯的通路力量，除增加設立接種站約80間門市外，提供前100名接種民眾能獲得礦泉水一瓶與一份香蕉，讓民眾打完疫苗立即補充體力。

今年剛滿50歲，符合第2階段公費流感對象的主播徐展元也受邀到現場，首次施打公費流感疫苗的他表示，身為體育主播，工作時常南來北往，播報每場體育賽事，健康是這行業的首要，打流感疫苗可增加保護力，也能保護家人健康，呼籲應不分年齡、資格，年年都記得去打流感疫苗。

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日開打。