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因應全球價格高漲 國產飼料玉米面積增至2.9萬公頃

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
國產硬質玉米。圖／農糧署提供
國產硬質玉米。圖／農糧署提供

農委會農糧署表示，國產硬質玉米面積由101年0.5萬公頃增至110年1.5萬公頃，今年加強推廣力道，面積成長至1.9萬公頃，較去年增加27%，加上現行青割玉米約1萬公頃，本年度整體飼料用玉米面積約2.9萬公頃，接近擴增至3萬公頃目標。

農糧署表示，今年受到極端氣候、新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈及俄烏戰爭影響，國際玉米價格高漲，為提升國產飼料供應量能，推廣擴大種植硬質玉米面積，於主要潛力產區辦理上百場次宣導說明會、提供農民硬質玉米的生產機械補助，搭配各農業試驗改良場所全力輔導農友栽培管理技術，經過農民、基層農會、契作主體及政府單位等通力合作，本年度硬質玉米種植面積得以大幅增加。

農糧署說，國產當季生產的硬質玉米除了新鮮、食物里程短外，蛋白質含量也較進口玉米高，具有營養價值，可作為飼料或食品加工用途，以往國產硬質玉米收穫即銷售一空，本年度秋作硬質玉米預計將於12月中旬至明年4月陸續收穫，有需求的廠商可即早向契作主體中央畜產會、嘉義縣義竹鄉農會洽詢。

農糧署 玉米

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