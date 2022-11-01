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亞洲首推！全新「Uber One」訂閱服務 每月最低100元 叫車、訂餐同享優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber及Uber Eats平台攜手推出全新「Uber One會員方案」，提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元的超優惠新費率。圖／Uber提供
Uber及Uber Eats平台攜手推出全新「Uber One會員方案」，提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元的超優惠新費率。圖／Uber提供

手機拿起來一鍵線上訂餐、叫車已成為許多民眾的日常生活習慣，為了讓台灣民眾可以享受更便利的外送、叫車服務，Uber及Uber Eats平台宣布攜手推出全新「Uber One會員方案」，月訂閱制120元、年訂閱制1,200元，等於最低每月100元即可擁有更多獨享優惠，未訂購過方案的新會員還能再享30天免費試用優惠，而台灣也是繼去年底於美國市場率先推出「Uber One」訂閱服務之後，全球第7個、更是亞洲第1個推出此服務的市場！

全新「Uber One會員方案」提供多項專屬優惠，包括餐飲外送訂單消費滿199元、生鮮雜貨訂單消費滿299元享無限次0元外送費優惠；使用Uber App搭車行程享9.5折優惠（不適用於優步小黃、優快送、預約搭乘等乘車選項）；以及雙平台不定時推出會員獨享優惠等。另外，這次的新方案也特別針對會員使用體驗更加升級，包括在標註「金色Uber One圖示」的店家訂購，若外送訂單的預估「最晚抵達時間」（在下訂後顯示）有所延誤，會員即可獲得30元Uber Cash點數補償，可於下筆訂單使用；而叫車時也會優先配對前50%好評的職業駕駛服務。

如果是未曾訂閱過的會員，在今日Uber與Uber Eats App陸續推送更新之後，即可立刻在App上訂購Uber One會員方案，並且享有30天免費試用優惠；如果是既有的訂閱會員，則會陸續在下一個計費週期做會員制轉換。

「優饗方案月訂閱制」會員，自2022年11月8日後自動在下一個計費週期轉換成為Uber One月訂閱制會員方案；「優饗方案年訂閱制」會員，最晚在2023年1月1日前自動升級至Uber One年訂閱制會員方案。如果是原本「雙享方案月訂閱制」會員，則自2022年11月8日後自動在下一個計費週期轉換成為Uber One月訂閱制會員方案。而平台也會從11月8日起，停止「優饗方案」及「雙享方案」的銷售，如果不想要自動升級新方案，月訂閱制會員可在訂閱的會員制付款週期屆滿前48小時自行取消訂閱或連繫客服取消訂閱；「優饗方案年訂閱制」會員，則可直接聯繫客服取消訂閱。

為歡慶全新「Uber One會員方案」登台，11月9～22日期間推出雙11會員獨享優惠活動，此優惠適用於Uber One、優饗、雙享方案全體會員，只要輸人「筷1111點」優惠序號，指定商家外送訂單滿299元即可享8.5折優惠（每筆最高可折抵50元），每位會員可使用1次，優惠數量有限，送完為止。

Uber One全新跨平台會員方案獻上會員專屬優惠，新會員享免費30天試用。圖／Uber Eats提供
Uber One全新跨平台會員方案獻上會員專屬優惠，新會員享免費30天試用。圖／Uber Eats提供
既有的「優饗方案」及「雙享方案」訂閱會員，會陸續在下一個計費週期自動做會員制轉換。記者黃筱晴／攝影
既有的「優饗方案」及「雙享方案」訂閱會員，會陸續在下一個計費週期自動做會員制轉換。記者黃筱晴／攝影

Uber 外送 客服

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