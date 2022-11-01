一家四口租住老舊公寓常感頭暈 檢查發現一氧化碳中毒
苗栗縣范姓男子一家四口年初租了一間30年以上的老舊公寓，入住後常感頭暈、頭痛，但未進一步就醫。日前他的妻子就寢前突然倒地且意識不清，經救護車送醫檢查發現是一氧化碳中毒，他與兒女也有頭暈、四肢無力情形，檢查發現他們體內一氧化碳數值濃度都偏高，一家四口經高壓氧治療後，都已恢復。
大千綜合醫院高壓氧中心醫師羅浩儒表示，屋齡老舊、設備管線缺乏維護，較易發生一氧化碳中毒及火災嗆傷事件。因此，承租房子時一定要特別留意熱水器安裝地點及管路安全性。
為避免發生一氧化碳中毒意外，必須特別留意下列事項：熱水器不適合放在加蓋的陽台或室內，且避免在陽台加裝門窗及晾曬大量衣物；若安裝室內型熱水器，必須裝設排氣管；如果安裝環境通風不良或熱水器規格不符規定，應請特定瓦斯器具維修技術士檢查維修；使用熱水器時須注意室內空氣流通無虞，不因天冷或下雨就關閉窗戶。
他指出，一氧化碳無色無味，吸入後會快速與血液中的血紅素結合，使細胞缺氧，進而產生頭暈、想吐、四肢無力、意識改變等症狀。發生一氧化碳中毒時，應盡快將病人移到通風處，為避免腦部缺氧太久造成傷害，務必要在第一時間送至醫院接受高壓氧治療，以降低大腦或重要組織器官缺氧問題及遲發性神經後遺症。
羅浩儒醫師提醒民眾，近日天氣開始轉涼，不要因天氣寒冷就緊閉門窗，使用熱水器及瓦斯爐時，記得讓室內保持通風，以避免發生一氧化碳中毒意外。
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