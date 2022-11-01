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11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除 電動自行車須掛牌上路

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜邱瓊玉楊雅棠／台北即時報導
11月7日起 解除確診者同住家人隔離、確診者也改為「七加零」，隔離滿7天後，快篩陰性即可提前解除自主健康管理。圖／聯合報系資料照片
11月7日起 解除確診者同住家人隔離、確診者也改為「七加零」，隔離滿7天後，快篩陰性即可提前解除自主健康管理。圖／聯合報系資料照片

11月有多項防疫、交通新制實施。包括居家隔離將走入歷史，健身房及團體旅遊3劑令解除，電動自行車須掛牌、投保強制險才能上路，以及新北青年租金補貼開放申請等。新制實行時間各有不同，相關懶人包《聯合新聞網》一次整理。

疫情

11月1日 莫德納次世代疫苗接種對象再放寬 12至17歲青少年可施打

中央流行疫情指揮中心公告，11月1日起，提供12至17歲青少年接種莫德納BA.1次世代疫苗，不論第三劑、第四劑，與前一劑間隔至少三個月即可，確診者也是間隔三個月後便可接種。

11月1日 65歲以上長者、6歲以下幼兒出示健保卡 免費領五劑快篩

11月7日起 取消公共場所強制量體溫，但各場所仍可視需要自行決定監測方式。

11月7日起 取消參與團體旅遊、健身房、八大行業等活動的第三劑追加劑或快篩規定

11月7日起 解除確診者同住家人隔離、確診者也改為「七加零」，隔離滿7天後，快篩陰性即可提前解除自主健康管理。

民眾，目前共有約4000多家合約院所及衛生所提供接種服務，可同時接種新冠疫苗，但建議分不同肢體施打。

交通

11月11日 航港局吹哨者機制上線

為發掘不利海運安全的潛在風險，及早預防改善，強化航行安全，航港局推出「海運安全自願報告系統」，提供保護通報人個人資訊管道，讓海運從業人員、乘客及一般民眾分享親身經歷或工作領域，通報可能影響海運安全的情況或事件。

11月30日起電動自行車上路須掛牌、投保強制險

俗稱「電動自行車」的微型電動二輪車，因外觀和機車類似，再加上違法改裝頻傳，交通部修正「道路交通安全規則」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，11月30日起新的微型電動二輪車都要經登記、領用、掛牌後才能上路，至於既有微型電動二輪車要在兩年內完成掛牌，違者可開罰1200至3600元。

另金管會針對微型電動二輪車比照機車管理，要求需投保強制險，交通部也配合修法，規定須投保強制險才可登記和申領牌照上路。

地方民生

新北青年租金補貼申請開跑 每月最高可領6000元

新北市於11月1日9點到11月30日17點，開放民眾申請青年租金補貼，預計補助1270戶，受惠對象為18歲至未滿40歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及孕育有未成年子女的青年租屋族。

此外，申請資格由家庭年收入128萬元以下，放寬至132萬元以下；家庭成員每人每月平均收入限制也從5萬4600元，鬆綁為5萬5300元。經審查符合資格者，依是否結婚、子女數享有3500元到6000元不等，最長一年的租金補貼。

北捷試辦20站免費提供生理用品

北市府11月1日起，於20個運量大、轉乘需求大、遊客多的捷運站點確定試辦，免費提供生理用品。女性朋友有需要時，可以到詢問處免費索取，後續將依照試辦成果和各界反映再評估調整。

北捷免費生理用品試辦站點，包括台北車站、市政府站、西門站、板橋站、中山站、忠孝復興站、新埔站、忠孝敦化站、頂溪站、松江南京站、淡水站、台北101／世貿站、古亭站、石牌站、南京復興站、江子翠站、忠孝新生站、行天宮站、府中站、圓山站。

11月30日起電動自行車上路須掛牌。圖／警方提供
11月30日起電動自行車上路須掛牌。圖／警方提供

電動自行車 次世代疫苗

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