網家雙11暖慶首周 折價券使用超過1100萬元

電商最大檔期雙11將至，網家PChome今年行銷策略轉向，在獲利導向目標下，捨棄連續五年砸大錢舉辦的雙11演唱會，改採「還利於民」的行銷策略，執行長張瑜珊表示，首周的暖慶活動暖慶活動折價券使用超過1100萬元，客單價提高近2成，3C家電買氣旺，生活日用也明顯成長。

網家前執行長蔡凱文8月閃辭，「媽咪愛」創辦人張瑜珊在8月接任執行長後首度公開露面。對於疫情紅利不再，她坦言，去年基期比較高，這是所有電商業者都要面對的，但抗通膨、國門解禁，加上世足瘋與尾牙禮品採購區需求旺，業績仍希望較去年有雙位數成長。

對於業績目標，張瑜珊表示，希望跟自己過往成績相比，而不是跟同業比較，過去連續3年的11月業績都創下歷史新高，今年也希望再創佳績。

而每年系統與物流對於雙11都是一大考驗，張瑜珊表示，工程方面事先做了很多努力與高流量測試，希望給予消費者最好的體驗，倉庫人力備援也是平常的2~3倍，在人力充足的情況下，跟配送夥伴做量能調度，用最快速度把商品交到消費者手中。