台一線高架橋油漆工程 11月2日起至12月9日夜間封閉需改道

台一線高架橋是不少民眾往來新北新莊、三重與台北萬華、大同間的要道，但目前已有多處鏽蝕裂化，新北養工處明起至12月9日夜間將封閉施工，安排防蝕塗裝工程，以延長橋梁使用年限，行經民眾需提前改由平面道路通行。

養工處說明，為辦理台一線高架橋油漆工程，將於11月2日至12月9日每日夜間10時至翌日上午6時封閉施工，屆時欲行駛新五路一段匝道上台一高架橋，及五工六路匝道下高架橋往新莊方向的民眾，請提前改由平面道路通行。

養工處指出，台一線高架橋橫跨二重疏洪道及淡水河，為新北市新莊區、三重區與台北市萬華區、大同區之間交通要道，也連接省道快速公路台65線、台64線，交通流量十分龐大，經養工處巡視後，發現鋼橋已有多處鏽蝕裂化，因此安排防蝕塗裝工程以延長橋梁使用年限。