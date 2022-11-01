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流感第二階段開打 全聯也可接種還送香蕉

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
全聯總經理蔡篤昌（右）表示，全聯與疾管署合作設立接種站已長達六年。 記者楊雅棠／攝影
全聯總經理蔡篤昌（右）表示，全聯與疾管署合作設立接種站已長達六年。 記者楊雅棠／攝影

流感疫苗第二階段今開打，針對50歲歲以上無慢性病的成人接種。為了讓民眾更容易接種到疫苗，衛福部疾管署和全聯合作，在79家門市設立接種站，只要前100名民眾前往接種，就能得到一瓶礦泉水和一公斤的香蕉或等值水果。疾管署長周志浩表示，只要帶健保卡就可前往接種。全聯南港旗艦店上午開打不到一小時，就超過百人接種。

周志浩表示，和前兩年新冠疫情期間比起來，今年的流感通報人數確實多一些。不過目前監測到的病毒和疫苗相吻合，接種疫苗是有效的，「打了不會白打」。

往年50到64歲的接種率不到二成，周志浩表示，50至64歲的人口龐大、約600萬人，且多為家庭的重要支柱。今年希望能將接種率衝高到27%。

往年流感高峰期約落在12月底至農曆年，今年預測高峰時間也差不多，現在接種剛好可在高峰來臨前得到保護力。

根據疾管署統計，疫情前、2018年接種率為18%，疫情第一年、2020年升高到19.2%，但2021年接種率就驟減至13.4%，為近五年新低。

疾管署副署長莊人祥和防疫大使、熱血體育主播徐展元今天也在全聯南港旗艦店完成接種。

徐展元回憶，第一次得到A型流感，比過去得到感冒還要痛苦20倍以上，而且兩天後妻子就被感染。那個農曆年假哪裡都不能去，和朋友聚會也得取消。而今年正好滿50歲，趕快出來挽袖接種。

他說，「注射疫苗也可以是很熱血的一件事」，呼籲民眾要敢於走出來接種，不要怕麻煩，「尤其現在這麼方便，只要走到全聯就可以注射疫苗」。

疾管署統計，截至10月30日，今年公費流感疫苗接種數達371.9萬人次，較去年同期的308.2人次增加近70萬人次。65歲以上民眾接種率去年25.36%，今年則提高到40.66%。

接種民眾踴躍，不到一小時就超過百人接種。記者楊雅棠／攝影
接種民眾踴躍，不到一小時就超過百人接種。記者楊雅棠／攝影
徐展元今年剛好滿50歲，可公費接種流感疫苗。記者楊雅棠／攝影
徐展元今年剛好滿50歲，可公費接種流感疫苗。記者楊雅棠／攝影
徐展元（左二）接種完獲得一公斤香蕉。記者楊雅棠／攝影
徐展元（左二）接種完獲得一公斤香蕉。記者楊雅棠／攝影

流感疫苗 健保卡 疫情

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