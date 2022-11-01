流感第二階段開打 全聯也可接種還送香蕉

流感疫苗第二階段今開打，針對50歲歲以上無慢性病的成人接種。為了讓民眾更容易接種到疫苗，衛福部疾管署和全聯合作，在79家門市設立接種站，只要前100名民眾前往接種，就能得到一瓶礦泉水和一公斤的香蕉或等值水果。疾管署長周志浩表示，只要帶健保卡就可前往接種。全聯南港旗艦店上午開打不到一小時，就超過百人接種。

周志浩表示，和前兩年新冠疫情期間比起來，今年的流感通報人數確實多一些。不過目前監測到的病毒和疫苗相吻合，接種疫苗是有效的，「打了不會白打」。

往年50到64歲的接種率不到二成，周志浩表示，50至64歲的人口龐大、約600萬人，且多為家庭的重要支柱。今年希望能將接種率衝高到27%。

往年流感高峰期約落在12月底至農曆年，今年預測高峰時間也差不多，現在接種剛好可在高峰來臨前得到保護力。

根據疾管署統計，疫情前、2018年接種率為18%，疫情第一年、2020年升高到19.2%，但2021年接種率就驟減至13.4%，為近五年新低。

疾管署副署長莊人祥和防疫大使、熱血體育主播徐展元今天也在全聯南港旗艦店完成接種。

徐展元回憶，第一次得到A型流感，比過去得到感冒還要痛苦20倍以上，而且兩天後妻子就被感染。那個農曆年假哪裡都不能去，和朋友聚會也得取消。而今年正好滿50歲，趕快出來挽袖接種。

他說，「注射疫苗也可以是很熱血的一件事」，呼籲民眾要敢於走出來接種，不要怕麻煩，「尤其現在這麼方便，只要走到全聯就可以注射疫苗」。