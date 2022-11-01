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遠距教學導致學生減少提筆寫字 漢字青春展活力登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「漢字青春：青‧少年漢字藝術創作展」於中正紀念堂三樓藝廊展出。圖為王思勻作品〈短歌行〉。圖／中正紀念堂提供
「漢字青春：青‧少年漢字藝術創作展」於中正紀念堂三樓藝廊展出。圖為王思勻作品〈短歌行〉。圖／中正紀念堂提供

疫情下以遠距線上為主的教學型態，減少了學生提筆寫字的機會。「漢字青春：青‧少年漢字藝術創作展」明(2日)起於中正紀念堂三樓藝廊展出。有別於名家匯聚的「兩岸名家書法篆刻展」，「漢字青春」的徵件對象是12至25歲的年輕學子，鼓勵青、少年提筆揮毫，大膽發揮創意，成為漢字藝術的新血。

主辦單位中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄表示，自2020年以來，全球受新冠肺炎疫情的持續影響，原有的生活樣貌不可逆地改變。以遠距線上為主的教學型態，減少了學生提筆寫字的機會，而漢字青春廣大徵件，鼓勵年輕人投入書寫。令人欣喜的是，入選者表現亮眼，最年輕的作者甚至僅有12歲，能見到中華文化在年輕一代生根茁壯的榮景。

中國大陸學校因疫情停課，本次徵件僅有台灣學生報名，最後選出80餘名小書法家參展。

清大藝術與設計學系副教授胡以誠擔任徵件及評選，他表示，今年的報名人數雖人較上一屆（2020）少，平均水準卻更優良。漢字青春的題目並未設限，日常中的所思所感，不論是長文還是短語，都可以成為創作的素材。有人以不同書體書寫歷代帶有「青春」一詞的詩文；也有作者利用絹布、立體的樹脂等媒材，靈活呈現不同的文字效果。胡以誠相信，漢字可以作為一種獨到而自信的文化資源，獨步於世界，值得推動與傳承

書法 清大 劉兆玄

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