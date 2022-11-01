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亞洲首次大型躁鬱症基因研究 台大：盼減少健康不平等

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大公共衛生學系教授郭柏秀與多校共同組隊，透過A-BIG-NET計畫，期望聚焦於屬於亞洲族群的躁鬱症的基因變異與遺傳結構。圖／聯合報系資料照片
台大公共衛生學系教授郭柏秀與多校共同組隊，透過A-BIG-NET計畫，期望聚焦於屬於亞洲族群的躁鬱症的基因變異與遺傳結構。圖／聯合報系資料照片

躁鬱症是一嚴重具高度遺傳性且多重因子的精神疾病，終生盛行率約在1至2%，其基因變異仍待釐清。國立台灣大學公共衛生學系教授郭柏秀與多校共同組隊，透過A-BIG-NET計畫，期望聚焦於屬於亞洲族群的躁鬱症的基因變異與遺傳結構。

亞洲人種佔據全世界人種約六成，但僅10%基因研究參與者為亞裔，目前大型研究樣本均來自於歐洲人種，研究成果、藥物開發進程難應用於其他人種上。

A-BIG-NET計畫是亞洲首次的大型躁鬱症基因體研究，計畫將在東亞與南亞總計招募2萬7500名躁鬱症患者與1萬5000名健康對照者，並使用最新開發的測序技術對基因體進行深度測序與廣泛解碼。

研究成果預期識別出亞洲族群中第一型躁鬱症相關的遺傳變異，並探討表現型與遺傳變異和環境危險因子間的交互關係。研究計畫也將和歐洲、非洲、拉丁美洲人種的精神疾病資料一同分析，進行跨譜系、跨疾病的比較，進一步了解嚴重精神疾病的分子機制。

計畫負責人之一助理教授Hailiang Huang表示，目前還沒有任何針對亞洲大規模群體的躁鬱症基因體研究，即全球人口中很大一部分，由於在精神遺傳學研究的代表性不足，可能被排除於創新治療的發展機會之外。

計畫共同負責人教授郭柏秀表示，台灣經常被排除在一些主要的國際組織和行動之外。很榮幸能參與這個躁鬱症的遺傳研究網絡，以強化資料的全球多樣性，並致力於增進我們對嚴重精神疾病的了解，長期來看減少可能的健康不平等。

該計畫由麻省理工學院博德研究所和哈佛醫學院助理教授Hailiang Huang帶領，除了台大團隊外，還包含維吉尼亞聯邦大學、約翰霍普金斯大學等研究機構，並獲美國國家精神健康研究院提供為期五年的研究獎助。研究網絡包含印度國家精神健康和神經科學研究所、新加坡精神健康研究所、韓國大學醫學院、巴基斯坦等其他亞洲國家團隊。

躁鬱症 基因 精神疾病

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