華航帛琉航線11月起增班 全新A321neo直飛彩虹故鄉

華航長期經營台北－帛琉航線，為提供更加彈性、便捷直飛的航班服務與飛行體驗，將自11月16日起增為每周三、六共2班，並以全新A321neo客機執飛，每班提供12席豪華商務艙、168席經濟艙共180席座位，前往探索帛琉的獨特魅力。2022 年 ITF 台北國際旅展特別促銷優惠，經濟艙來回機票驚喜價新台幣9000元起。

華航表示，自2008年起以包機飛航帛琉航線，2009年正式開航，營運定期航班，是唯一飛航台帛航線的航空公司；疫情期間也不間斷地協助載運防疫物資及來台就學、就醫與人道包機等需求，並於2021年4月起與台灣旅行業者合作，執行台帛旅遊泡泡航班，深耕帛琉航線迄今已邁入第14個年頭。

華航指出。帛琉位於西太平洋地區，素有「彩虹故鄉」之稱，總共有340座島嶼，擁有豐富、遼闊的海洋資源，全世界獨有的著名景觀牛奶湖、大斷層、干貝城及軟珊瑚區等，被旅人喻為「真實版海底總動員」；此外，呈現天然夢幻蒂芬妮藍 (Tiffany Blue)色澤的牛奶湖，則被聯合國教科文組織列為世界遺產。