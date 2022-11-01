她雨天買菜老闆亂算「300元變600元」 網友群憤：黃昏市場好可怕

北台灣雨勢不斷，在預期心理下菜價應聲而漲，菜價變貴就算了，如果又被多算錢，那就加倍難受了。日前有一名住在汐止的網友表示，她冒著風雨到傳統市場買菜，老闆說600多元，她覺得沒買那麼多，請老闆重算一下，結果變成300多元，她暗暗的得意「省等於賺」，又是美好的一天，救了300元。

有一名網友在臉書社團「汐止集團」發文表示，日前風大雨大的去中興路黃昏市場買菜，一開始老闆跟她説600多元，她覺得沒有買那麼多，於是跟老闆說「可以請你再算一遍嗎？」老闆說「那就再算一下」，老闆毫無表情的重新把菜拿出來計價，結果變成300多元，她付完錢，老闆完全沒有跟她道歉，照樣酷酷的算下一位。

貼文底下吸引大量回應，同居汐止區的網友紛紛表示，「太離譜了，600多」、「這樣太誇張了，我偶爾會有疑惑，衹是差一點點我都想說算了」、「這就是我為什麼要去全聯的關係」、「這內容，370還是貴」、「施家班都一個表情，哈，買過的都懂」、「原來大家都碰到過」、「這樣亂算，我早就不買了，我會說不好意思，錢帶不夠」、「樟樹這也有店家也會算錯，顧聊天亂算」、「下次如果看老闆聊天很high就不買了」。

許多有過類似經驗的網友，也站出來說道，「黃昏市場好可怕，我去了一次，暗自記在心裡，不然被當盤子，心裡難受」、「我在金龍市場買過一袋800多塊的，當下沒要攤販一樣一樣算給我看，只是再也不去此攤了」、「秀峰路上那家也常常多算錢」、「之前去7-11買東西結帳900多，後來請店員重新算結果麥香紅茶4罐10元的給我打47罐」、「這家常常跟我多算，我請他重新算給我聽，結果都多算錢，從來沒有對不起過」、「因為抓包很多次了，所以買之前，自己對好價錢算好了，才去買單，多算多少自己馬上知道」。

其中一位網友也表示，「我曾經在黃昏市場拿了兩三樣菜，老闆娘拿到身邊的秤一秤就要180（消費者看不到秤面上的數字），老闆娘還重算給我聽，我當下就決定不買了，直接去對面標價清楚的攤商買，相同的東西對面的價格大約只有一半。」

原PO後來還原當時的情況，原來老闆是把前面一個外勞結完帳的沒有消，直接加到她買的上面，才會這樣。此時有一名網友也順勢教導大家「買東西時還是自己算一下大概金額多少比較保險，畢竟用科技結帳都會出錯，何況是人用手壓電子秤或員工背一把菜多少錢一斤多少錢背錯了也會導致算錯。」還有傳統市場不比超市，每樣商品都貼出重量跟價格，還是自己買的時候稍微注意一點。