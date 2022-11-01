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吳德榮：共伴效應漸弱 北部、東半部仍防「劇烈降雨」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
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受東北季風及奈格颱風外圍環流影響，氣象局指出，今天大台北、東半部(含蘭嶼、綠島)地區及恆春半島有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日颱風「共伴效應」雖逐漸減弱，迎風面北部、東半部仍應防局部性「劇烈降雨」的發生。

吳德榮表示，根據最新(1日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱奈格在呂宋島西方海面轉北略增強，未來再轉偏西、減弱遠離，「共伴效應」亦將逐漸減弱；另一23號「輕颱榕樹」在菲律賓東方海面，壽命短，對台無影響，但使今年「西北太平洋」颱風生成總數接近氣候平均值。

吳德榮指出，今晨平地最低氣溫大多在18、19度。29日至今日4時，3天以來最大累積雨量在宜蘭南澳鄉、已超過1547毫米，而根據最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日「共伴效應」雖逐漸減弱，迎風面北部、東半部仍應防局部性「劇烈降雨」的發生，尤其山區多日大量降雨，土石含水已飽和，應慎防坍方、落石及土石流；中南部天氣逐漸好轉，北台偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼；沿海地區應注意強陣風。

氣溫部分，吳德榮說，北部18至24度，中部19至29度，南部19至30度，東部19至29度。明日迎風面東北部及大台北局部地區仍有「劇烈降雨」的機率，應注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周四至下周一「奈格」減弱遠離，受東北季風影響，迎風面仍有較多水氣，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢；中南部大多為多雲時晴的天氣、周五、六偶有局部短暫雨的機率。周四、五氣溫略升；周六至下周一冷空氣南下、氣溫降，北台轉濕涼微冷，中南部早晚涼冷。

吳德榮 共伴效應

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