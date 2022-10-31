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十月才剛降價 飼料廠每公斤再喊漲0.5元

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
各飼料大廠先前才宣布，10月1日起飼料價格每公斤調降0.4元，但11月1日又有廠商要調漲0.5元。本報資料照片
各飼料大廠先前才宣布，10月1日起飼料價格每公斤調降0.4元，但11月1日又有廠商要調漲0.5元。本報資料照片

國興畜產公司今天公告，近幾個月新台幣對美元匯率持續走貶，原物料進口成本大幅墊高，為維持穩定飼料品質，11月1日起飼料單價每公斤漲價0.5元。農委會表示，目前初步掌握僅一家業者調漲，其他業者並未調整價格，會密切關注。

各飼料大廠先前才宣布，10月1日起飼料價格每公斤調降0.4元，但11月1日又有廠商要調漲0.5元。

中華民國養雞協會的秘書長王建培表示，飼料即使只漲價0.1元，對生產成本都會導致壓力、造成影響，現在台幣對美元確實一直貶值，可是飼料廠商現在的庫存飼料當中，有可能當初買進時台幣還沒貶值這麼嚴重，且過去飼料該跌價時也沒跌價。

屏東縣養豬協會理事長潘連周說，飼料價格節節升高，這是全世界的問題，現階段沒辦法有妥善的解決方法，飼料占養豬成本高達七、八成，飼料一漲影響就很大，許多養豬業者現在都賺不到錢，除非育成率非常好，才可能稍微小賺。

農委會畜牧處副處長江文全表示，每家飼料廠商訂價策略不同，依據市況銷售、採購成本、產品配置情況等，會有不同的訂價策略。至於是否可能飼料廠全面調漲？江文全表示，目前只有單一飼料廠有調漲情況，農委會將持續注意。

飼料 農委會

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