共伴效應帶雨勢 北部地區避免上山

「奈格」颱風外圍環流與東北季風出現共伴效應，北部地區雨勢仍大！氣象預報員黃恩鴻31日說，1日起新竹北部地區偏濕冷，尤其迎風面的北部、東北部仍可能出現大雨，呼籲民眾避免前往山區。氣象達人彭啟明指出，4日開始東北季風又會增強，北部、東北部等迎風面地區，又會出現降雨狀況。

新竹以北變濕冷

黃恩鴻表示，1日起新竹以北地區整體偏濕涼，高溫僅有21度，其他地區早晚比較涼，但白天高溫可以來到27至30度，要注意日夜溫差的狀況。他指出，儘管1日起台灣整體雨勢會開始減緩，但迎風面的北部、東北部地區仍有明顯雨勢，尤其東北部地區、台北山區可能出現局部大雨或豪雨。

黃恩鴻提醒說，隨著共伴效應影響，台灣風力平均為8級，但最高可來到11級，浪高恐達4到5米，呼籲前往海邊與海上作業的民眾要特別注意；另外，連日降雨恐讓雙北山區土石出現鬆動的狀況，呼籲民眾儘量避免前往山區，以免發生危險。

氣象局資料顯示，2日起東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，約上升3到5度；但東北部地區雨勢不減，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東部地區則會出現局部短暫雨，其他地區為多雲。

週末又迎東北季風

對此，彭啟明表示，未來颱風「奈格」將以北轉西的方向趨向廣東海面到海南島一帶，並不會直接威脅台灣附近區域，但與東北風產生共伴效應，為新竹以北帶來雨勢。

他說，下一波東北季風增強看起來時間會落在4日，到時候在迎風面地區的降雨又會再度變得明顯，不過實際影響的程度還有待後續觀察。預期進入11月上旬之後，南邊低壓帶的活動程度應該會慢慢的減弱下來，帶來的水氣也會逐漸減少，台灣附近可望趨向於比較正常的秋冬天氣型態。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「老大洩天機」專欄指出，3日起，颱風「奈格」減弱遠離，但因受東北季風影響，迎風面有較多水氣，北部、東半部有局部雨，局部地區仍有「劇烈降雨」的機率。

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